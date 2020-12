Maroc: Les habitants de Drâa-Tafilalet réaffirment leur mobilisation pour défendre l'intégrité territoriale du Royaume

Errachidia — Les habitants de la région de Drâa-Tafilalet ont réaffirmé samedi leur mobilisation et leur adhésion permanentes aux efforts visant la défense de l'intégrité territoriale du Royaume, tout en soulignant que le plan d'autonomie constitue une solution réaliste à la question du Sahara marocain.

La population des cinq provinces de le région (Errachidia, Midelt, Tinghir, Zagora et Ouarzazate) a réitéré, à travers des marches et des sit-in organisés par la société civile, leur mobilisation constante derrière SM le Roi Mohammed VI en rapport avec toute décision ou initiative prise par le Souverain pour la préservation de la souveraineté et l'intégrité territoriale du Maroc.

Les participants à ces sit-in et marches, qui ont sillonné les principales artères des villes de la région brandissant des drapeaux du Royaume et des portraits de SM le Roi, ont salué toutes les décisions adoptées par le Maroc dans le but de consacrer la marocanité du Sahara et préserver la paix et la stabilité dans la région.

Brandissant également des banderoles avec des slogans soutenant l'intégrité territoriale du Maroc et condamnant les agissements des ennemis de la cause nationale, les manifestants ont exprimé, en outre, leur appui total à l'intervention des Forces Armées Royales (FAR) dans la zone de Guergarat pour rompre le blocus routier qui y était imposé par des milices du polisario.

A travers ces manifestations, marquées par une forte participation d'acteurs de la société civile ainsi que des mondes de la culture et des sports, les habitants de la région de Drâa-Tafilalet ont dénoncé les provocations permanentes du polisario ayant pour but de nuire à la paix et à la stabilité dans la région maghrébine, en Afrique et dans le monde.

Ces manifestations ont été une occasion pour les habitants de la région de réitéré également leur attachement à la marocanité du Sahara, ainsi que leur adhésion au processus de développement du Maroc et à l'approche globale adoptée pour promouvoir le progrès économique et social dans toutes les régions et provinces du Royaume, notamment celles du Sud.

Les participants se sont félicités du travail réussi accompli qui a permis de gagner davantage de soutien internationale, africain et arabe à la question du Sahara marocain et de parvenir à la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Royaume sur son Sahara.

Ils ont salué, à cet égard, les résultats positifs obtenus par la diplomatie marocaine sur le plan international, notant que la décision US d'ouvrir un consulat à Dakhla aura un impact positif sur le développement des provinces du Sud.