Soudan: La Conférence sur le développement des relations frontalières conclut ses travaux

Damazin — La conférence sur le développement des relations frontalières entre l'État du Nil Bleu et la région éthiopienne de Benishangul a conclu ses travaux et a publié ses recommandations et son communiqué final.

Le Wali de l'État du Nil Bleu, Abdul-Rahman Nur Eddayem Al-Tom, a signé le communiqué final de la conférence au nom de la délégation de l'État, tandis que le gouverneur de la région éthiopienne de Benishangul, Al-shadli Hassen, a signé au nom du gouvernement de la région.

S'adressant à la séance de clôture de la conférence, le Wali de l'État du Nil Bleu a exprimé sa gratitude aux positions du gouvernement de la région de Benishangul et du gouvernement fédéral éthiopien pour avoir parrainé les travaux de la conférence.

Il a souligné que la conférence avait formulé des recommandations très importantes, en tête de celles-ci sur la formation d'une force conjointe de surveillance de la frontière en plus de la recommandation d'accélérer l'ouverture des points de passage des frontières afin de faciliter la circulation des échanges afin de renforcer davantage les relations frontalières.

Il a affirmé la volonté du gouvernement de l'État de soutenir la prévalence de la sécurité et de la stabilité dans les deux parties pour consolider les relations de bon voisinage entre les peuples soudanais et éthiopien.

Le Wali a invité le gouvernement de la région éthiopienne de Benishangul à assister à la prochaine conférence, qui se tiendra dans la capitale de l'État du Nil bleu, Damazin, au début de juin prochain.

Le gouverneur de la région de Benishangul, pour sa part, a déclaré que la réalisation du développement et de la paix représentait des objectifs communs entre les peuples éthiopien et soudanais, décrivant les relations entre l'État du Nil bleu et la région de Benishangul comme des modèles.