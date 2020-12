Maroc: La reconnaissance par les USA de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, une avancée historique supplémentaire dans les relations maroco-américaines (universitaire)

Marrakech — La reconnaissance par les Etats-Unis d'Amérique de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara marque une avancée historique supplémentaire dans les relations maroco-américaines, a affirmé le professeur à la Faculté de Droit de Marrakech, M. Abderrahman Belgourch.

"Ces relations sont non seulement séculaires, mais le Maroc a été le premier pays à reconnaître l'indépendance américaine en ouvrant ses ports aux États-Unis, avant la plupart des Etats européens, de même que le traité d'amitié signé en 1786 par le Sultan Sidi Mohammed ben Abdallah, Thomas Jefferson et John Adams, est considéré comme le plus ancien dans son genre dans l'histoire de la coopération étrangère américaine", a expliqué M. Belgourch, également directeur du Groupe de Recherche en Géopolitique et Stratégie Globale (GSG) relevant de ladite faculté, dans une déclaration à la MAP.

Aussi, a poursuivi cet universitaire, lors de leur implication dans la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont-ils réalisé pour la première fois l'importance du Maroc pour leur sécurité, en raison de la position géostratégique du Royaume en tant que ceinture de protection.

Au-delà de ces liens historiques, la reconnaissance par les Etats-Unis d'Amérique de la marocanité du Sahara ne sont pas le fruit du hasard, mais marquent plutôt un tournant stratégique dans la région, a-t-il noté.

En effet, elle intervient après l'ouverture de consulats à Laâyoune et à Dakhla par une quinzaine de pays, a-t-il ajouté, relevant que ces évolutions, qui marquent un tournant stratégique régional, consacrent la réussite de la nouvelle dynamique de la diplomatie marocaine.

Ce chercheur a, en outre, fait remarquer que le Maroc sort gagnant de cette évolution puisque son plan d'autonomie est considéré par l'administration américaine, membre permanent du Conseil de Sécurité de l'ONU, comme étant une proposition sérieuse, crédible et réaliste et la seule base pour une solution juste et pérenne afin d'assurer la paix et la prospérité.

Par ailleurs, le rétablissement des relations entre le Maroc et Israël, avec comme corollaire la prise de position du Royaume dans la solution de deux Etats, réconforte le Maroc dans son rôle de médiateur, ce qui pourrait faire évoluer les dossiers du Sahara marocain et palestinien dans une perspective de paix durable, a-t-il souligné.

SM le Roi Mohammed VI a eu, jeudi dernier, un entretien téléphonique avec le Président américain Donald Trump au cours duquel ce dernier a informé le Souverain de la décision des Etats-Unis d'Amérique de reconnaître, pour la première fois de leur histoire, la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de la région du Sahara Marocain.

A titre de première concrétisation de cette initiative souveraine de haute importance, les Etats-Unis ont décidé l'ouverture d'un consulat à Dakhla, à vocation essentiellement économique, en vue d'encourager les investissements américains et de contribuer au développement économique et social, au profit notamment des habitants des provinces du Sud.