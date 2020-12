Maroc: L'OCK s ' offre le TAS et chasse le signe indien

Pour le compte de la troisième journée du championnat national de deuxième division, l'Olympique Club de Khouribga a battu, au Complexe OCP, l'Ittihad de Casablanca (2-1).

La première période était très disputée, avec un léger avantage pour les visiteurs qui étaient plus entreprenants et portaient le danger dans le camp adverse à maintes reprises. Les locaux se défendaient tant bien que mal. Il a fallu attendre la 42' pour qu'Abdoul Traoré trempe la vigilance des défenseurs khouribguis et marque pour les siens. Ce but chamboula les cartes du coach Karkach qui ne savait plus à quel saint se vouer.

En seconde mi-temps, l'équipe phosphatière, piquée au vif et désireuse d'égaliser, s'est portée corps et âme à l'attaque. Cependant, elle buttait à chaque fois contre une défense regroupée au tour du gardien casablancais. La pression constante des Khouribguis força la défense du TAS à commettre l'irréparable. En effet, l'OCK bénéficia d'un penalty qui fut bien transformé par le biais d'Amnan à la 78'.Ce but égalisateur donna des ailes aux Phosphatiers. Alors que la rencontre touchait à sa fin, le club khouribgui réussit à doubler la mise par Capello à trois minutes du coup de sifflet final.

Grâce à cette précieuse victoire, les Phosphatiers ont réussi à éviter la pire entame de leur histoire footballistique, après avoir été vaincus lors de la première et de la deuxième journées par l'Olympique Dchira et le Wydad de Fès.