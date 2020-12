Egypte: Les relations égypto-jordaniennes sont profondes

Le Premier ministre Moustafa Madbouly a affirmé la profondeur des rapports entre l'Égypte et la Jordanie et leurs deux peuples, faisant état des directives données par le président Abdel Fattah Al-Sissi et le roi Abdallah II de Jordanie pour activer la coopération commune.

Lors de sa présidence d'une séance de pourparlers égypto-jordaniens, en présence de nombre de ministres et de responsables concernés des deux pays, au terme d'une séance de pourparlers égypto-irakienne, le premier ministre a exprimé sa joie envers la présence au Caire de ministres jordaniens pour participer à une session de pourparlers qui sera suivie d'une réunion tripartite en présence de la délégation ministérielle irakienne, et ce en signe d'application des directives du sommet tripartite accueilli par la capitale jordanienne Amman.

Ce sommet, a-t-il ajouté, a donné des directives évidentes de mettre en place des projets communs entre les trois pays en faveur des secteurs du développement.

Le chef du gouvernement a dit que ces projets auraient un impact positif sur la région qui fait face à de grands défis au stade actuel.

Et M. Madbouly de faire état de l'aspiration de l'Egypte à la tenue de la réunion du comité commun avec la Jordanie et qui n'a pas été tenue à cause du coronavirus et du remaniement ministériel en Jordanie.

Il a souligné l'importance de déterminer des sujets de coopération entre l'Egypte et la Jordanie et de procéder à des concertations entre la ministre jordanienne de l'Industrie et la ministre égyptienne de la Coopération internationale pour la réactivation du travail des comités techniques lors de la prochaine période dans les divers domaines de coopération, notamment le transport terrestre des individus et des marchandises.

M. Madbouly a enfin confirmé l'importance du secteur de l'énergie dans le renforcement de la coopération entre les deux pays et l'Irak, soit en ce qui concerne l'interconnexion électrique soit dans le domaine du pétrole et du gaz.