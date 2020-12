Soudan: Le MJE appelle à la formation de mécanismes de mettre en œuvre l'accord de paix

El Fasher — Le secrétaire aux médias, porte-parole officiel du Mouvement soudanais pour la justice et l'égalité (MJE), Mutasim Ahmed Saleh, a appelé à accélérer la formation des mécanismes de mise en œuvre de l'accord de paix qui a été signé récemment à Juba entre le gouvernement de transition et les composantes du Front révolutionnaire et les mouvements de lutte armée.

Saleh a déclaré lors d'un symposium organisé par le mouvement à El Fasher, dans l'État du Nord-Darfour, qui comprenait des dirigeants d'administrations civiles, des personnes déplacées et des organisations de la société civile, que l'accord de paix abordait tous les problèmes du Soudan dans tous les domaines et que rien ne justifiait de ne pas créer de mécanismes pour mettre en œuvre l'accord signé depuis plus de deux mois.

Saleh a appelé le gouvernement de transition à accélérer la mise en œuvre de l'accord et à mettre en place ses mécanismes pour veiller à ce qu'il ne revienne pas aux politiques du gouvernement défunt, qui, selon lui, était désireux d'employer les dirigeants des mouvements de lutte armée à travers les accords qu'il a signés avec eux sans se soucier de mettre en œuvre les termes des accords eux-mêmes.

En ce qui concerne les arrangements actuels pour la sortie de la MINUAD du Darfour d'ici la fin de cette année, il a dit que la sortie de la mission avant la formation de la force intégrée prévue dans l'Accord de paix au Soudan pour maintenir la sécurité au Darfour est une grave erreur, révélant à cet égard l'existence d'efforts entre les Conseils de souveraineté et les Ministres et les Nations Unies pour maintenir MINUAD pendant encore six mois.