Soudan: Début des travaux des comités mixtes entre le Nil Bleu et la région de Benishangul

Damazin — Les comites conjoints de la Conférence pour le développement des relations frontalières entre l'État du Nil bleu et la région éthiopienne de Benishangul ont convenu lors de leurs réunions de samedi dans la ville éthiopienne d'Asosa de mettre en œuvre un ensemble de grands projets de développement pour créer la stabilité dans la région dans les domaines économiques et revitaliser le commerce frontalier.

Les chefs des comités mixtes de la partie soudanaise ont affirmé la volonté du Soudan de soutenir et de garantir les intérêts communs des peuples soudanais et éthiopien dans l'État du Nil bleu et dans la région de Benishangul.

Les réunions conjointes ont souligné l'importance d'ouvrir les frontières et d'œuvrer à la revitalisation du commerce frontalier de manière plus large, et ont convenu de mettre en œuvre un ensemble de grands projets de développement pour créer la stabilité dans la région dans tous les domaines économiques, en plus de l'importance d'échanger des informations sur la santé en général et des informations sur la tuberculose et d'autres maladies épidémiques, ainsi que d'activer les efforts sur la coordination conjointe avec l'IGAD à cet égard.

Il convient de noter qu'une délégation conduite par Abdul-Rahman Nur al-Daem al-Tom, Wali de l'État du Nil bleu, président du Comité de sécurité de l'État, était arrivée dans la ville Asosa pour participer à la conférence.