Soudan: Wali de Gedaref - Le comité de démantèlement est le cœur battant de la révolution

Gedaref — Le Wali de l'Etat de Gedaref, Dr Suleiman Ali Mohammad Musa, a décrit le comité pour démanteler l'autonomisation, lutter contre la corruption et récupérer de l'argent comme le cœur battant de la révolution pour supprimer les effets du régime défunt.

À l'issue d'une réunion du Comité de l'État à son siège, il a déclaré que le comité avait débattu lors de sa réunion des rapports des dix comités spécialisés qui entreprennent d'examiner des dossiers importants sur les terres résidentielles et agricoles et la fonction publique, ainsi que sur les banques et les banques, louant la performance du comité dans la découverte de nombreuses violations et abus.

Le rapporteur du Comité Wagdy Khalifa dans l'État de Gedaref, a expliqué que le comité avait formulé des recommandations concernant des projets agricoles enregistrés au nom de personnes influentes de l'ancien régime et d'autres au nom d'employés du Parti du Congrès national et d'autres qui les avaient obtenus de manière irrégulière, ainsi que des recommandations visant à mettre fin au service des employés Constitutionnels ou exécutifs qui ont été nommés par favoritisme et par l'exploitation de l'influence pendant la période précédente, et pour dissoudre certaines organisations qui sont les fronts du Congrès national dissous.