Egypte: Le pays a une forte volonté pour la coopération fructueuse avec l'Irak

L'Egypte a une forte volonté et est sérieuse pour une coopération fructueuse avec l'Irak dans tous les domaines, a affirmé, samedi, le président Abdel Fattah Al-Sissi, lors de la réception du vice-premier ministre et ministre du Plan de l'Irak, Khaled Battal, en présence d'un nombre de ministres et de responsables égyptiens.

Selon le porte-parole de la présidence Bassam Radi, M. Al-Sissi a souligné l'importance de suivre minutieusement les points convenus afin de parvenir à des résultats tangibles.

Le chef de l'Etat a affirmé, lors de la rencontre, les constantes de la politique égyptienne exigeant de soutenir l'Irak, de renforcer son rôle aux niveaux national et arabe et de l'aider à relever les défis et à maintenir sa sécurité et sa stabilité.

Et d'ajouter que l'Egypte tient à relancer la coopération avec l'Irak, soit au niveaux bilatéral ou tripartite avec la Jordanie à la lumière de l'importance stratégique de cette coopération dans le monde arabe.

De son côté, le ministre du Plan irakien a affirmé que l'Irak appréciait les efforts égyptiens soutenant Bagdad à tous les niveaux, et aspirait à renforcer la coopération avec l'Egypte, soit au niveau bilatérale ou dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite avec la Jordanie afin de bénéficier de l'expérience égyptienne dans le domaine des projets de développement, notamment le logement, l'infrastructure, l'électricité, l'agriculture et la santé.

Le responsable irakien a également valorisé le rôle égyptien soutenant son pays, notamment en ce qui concerne les défis communs, dont notamment la lutte contre le terrorisme et la réalisation de la sécurité, de la stabilité et du développement.

Lors de l'entrevue, les ministres et responsables égyptiens et irakiens ont passé en revue les projets de coopération bilatérale dans tous les domaines afin d'exploiter les potentiels dont disposent les deux pays, a conclu le porte-parole de la présidence.

MENA