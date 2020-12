Ile Maurice: À partir du 14 décembre, déploiement de 10 000 policiers sur nos routes

Dix mille. C'est le nombre de policiers, qui seront déployés sur le terrain à partir du lundi 14 décembre. C'est ce qu'a décidé le Commissaire de Police (CP), Khemraj Servansing, qui a émis un ordre à cet effet le vendredi 11 décembre, en vue de renforcer la sécurité sur les routes et veiller au grain pour éviter tout dérapage dans les régions à risque, entre autres...

Sollicité, l'inspecteur Shiva Coothen du Police Press Office (PPO) déclare qu'une réunion a eu lieu mercredi entre le CP et les hauts gradés des différents départements de la police. «C'est une réunion mensuelle mais comme nous sommes en période de fêtes de fin d'année, nous avons passé en revue le taux de criminalité, celui de la sécurité routière et c'est ainsi que nous avons élaboré un plan d'action. Au niveau de la Crime Prevention Unit, aucun cas de vol de voiture, qui est généralement courant dans la région d'Ébène, n'a été rapporté depuis plus d'un mois», explique notre interlocuteur.

Toutefois, le déploiement des ressources policières s'effectuera en trois phases. «On est dans une période cruciale où le nombre de malfrats augmente.» Du coup, les policiers n'auront pas droit aux local leaves pour de longues périodes et ces 10 000 policiers devront, en rotation, assurer la surveillance des institutions financières si celles-ci sollicitent leurs services, des centres commerciaux et des routes. «Les policiers affectés à l'administration dans les postes de police seront également mis à contribution et assureront la surveillance entre 16 et 23 heures. Des patrouilles seront redoublées dans les régions résidentielles car il ne faut pas oublier, que des gens sortent pour faire leurs achats durant cette période», précise le chef du PPO, qui soutient qu'il s'agit là d'un renforcement d'effectifs exceptionnel.

Shiva Coothen a tenu à faire ressortir que des caméras intelligentes de surveillance, qui sont opérationnelles, seront utilisées en vue de vérifier la densité du trafic sur nos routes ou veiller à déjouer tout acte suspect. «Des instructions très claires ont été données aux policiers pour qu'ils soient vigilants. Et si besoin est, des ressources d'autres divisions seront sollicitées.»