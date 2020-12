Ile Maurice: Négligence médicale alléguée - Un père réclame Rs 105 M à deux cliniques et à trois médecins

Un habitant de Piéton Père Laval, à Sainte-Croix, pointe du doigt deux cliniques privées, trois médecins et le mari de sa fille décédée. Il accuse les praticiens de «négligence médicale» et son gendre de «négligence». Il réclame à chacun Rs 95 millions conjointement et solidairement et Rs 10 millions à son gendre.

La fille du plaignant, âgée de 36 ans, a été admise dans ces deux centres de soins privés entre le 1er et le 2 mai 2018. Le plaignant indique, dans sa plainte rédigée par Me Kaviraj Bokhoree, avoué, que sa fille a été prise en charge par un neurologue de renom le 1er mai vers 5 h 15. Les médecins de service ont constaté qu'elle souffrait d'une tension artérielle élevée. Les médecins ont aussi noté que la patiente était consciente lors de son examen médical.

Le plaignant raconte que c'est vers 4 heures du matin que son gendre a constaté que sa femme a vomi dans la nuit du 1er au 2 mai. Son gendre, dit-il, a essuyé les vomissures mais n'a pas jugé bon d'informer le personnel médical. Le plaignant déclare dans sa plainte que sa fille a été déclarée morte le 2 mai vers 6 h 19. La cause du décès a été attribuée à une hémorragie intracérébrale.

Le plaignant accuse les médecins de service de «négligence médicale». Selon lui, les médecins qui se sont occupés de sa fille seraient des «incompétents».

Pour le plaignant, le niveau de «négligence médicale» était si élevé au point d'avoir représenté «an outrageous and flagrant disregard» à la sécurité de sa fille. Dans sa plainte, il s'est d'avis que sa fille aurait pu être sauvée si les médecins traitants «had been more diligently involved in the care offered» à sa fille.

Le procès sera appelé devant la Cour suprême en février 2021. Le plaignant a retenu les services de Me Rodney Rama, avocat.