Angola: Le pays s'engage dans la lutte contre les principales maladies endémiques

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta a réitéré samedi, à Luanda, l'engagement de l'exécutif angolais dans la lutte contre les principales maladies endémiques et dans la réduction de la mortalité maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle.

La ministre, qui s'exprimait lors d'une réunion, en vidéoconférence, pour célébrer la Journée mondiale de la couverture sanitaire universelle, qui est célébrée ce samedi, a souligné que le pays avait fait des progrès en termes de réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile et la malnutrition et dans la lutte contre les principales maladies endémiques.

Elle a indiqué l'augmentation de la vaccination de six à 13 anti- gènes , de VIH / SIDA, la prévention de la transmission mère-enfant du virus et l'augmentation du nombre d'unités de traitement de la tuberculose de 147 (en 2016 ) à 377 (en 2020) comme certains des progrès du secteur de la santé.

La ministre a également souligné l'engagement dans les nouvelles technologies pour le traitement de la tuberculose, avec l'acquisition de 55 appareils genexpert, distribués dans les 18 provinces.

D'autre part, Sílvia Lutucuta, a déclaré que parler de santé publique universelle c'est réaffirmé l'engagement à accéder à la santé, en particulier aux soins primaires.

«La portée de la couverture sanitaire universelle est essentielle pour obtenir des résultats du secteur en Angola, décrits dans les quatre domaines prioritaires du Plan de développement national 2018/2022, où la santé est insérée dans le premier pilier stratégique qui traite du développement humain et le bien-être de tout le monde », a-t-elle souligné.

Elle a déclaré que sur cette base, l'exécutif angolais recommande pour le secteur de la santé, comme principaux programmes, l'amélioration de l'assistance médicale et médicamenteuse, l'amélioration de la santé maternelle et infantile et nutritionnelle, le renforcement du système d'information sanitaire et le développement de la recherche en santé, ainsi que la lutte contre les principales maladies endémiques, en s'attaquant aux déterminants sociaux de la santé.

La date a été instituée en 2015, à l'Assemblée générale des Nations Unies, dans le cadre de l'Agenda 2030, des Objectifs de développement durable.

La couverture sanitaire universelle consiste à garantir que chacun, partout, puisse accéder à des services de santé essentiels et de qualité, sans rencontrer de difficultés financières.