Maroc: Canada - La communauté marocaine se mobilise en soutien à la cause nationale

Montréal — La communauté marocaine au Canada a organisé, dimanche à Montréal, une manifestation en soutien à la marocanité du Sahara et à l'action décisive du Royaume pour rétablir la libre-circulation au passage d'El Guerguerat au Sahara marocain.

Cet évènement, organisé sous forme d'un Rallye auto par le Groupe Atlas Media en collaboration avec des associations, des représentants de partis marocains et des acteurs de la communauté, a été l'occasion pour les participants d'exprimer également leur fierté de la reconnaissance américaine de la pleine souveraineté du Royaume sur son Sahara.

"Notre objectif premier à travers ce rallye est d'exprimer notre conviction quant au caractère inaliénable de la marocanité des provinces du sud", a déclaré à la MAP Abdelghani Dades, éditeur et co-fondateur du Groupe Atlas Medias. La reconnaissance de cette réalité par Washington, a-t-il dit, "nous incite à inviter le Canada à en faire de même".

Le convoi composé d'un grand nombre de voitures ornées de drapeaux marocains a sillonné les grandes artères de la métropole canadienne, dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur, sur fond de chansons patriotiques.

Les Marocains du Canada ont choisi d'exprimer leur solidarité avec la mère-patrie par un rallye automobile à cause des restrictions imposées par la pandémie, a expliqué le co-fondateur et directeur général du groupe Atlas Medias, Rachid Najahi, soulignant qu'en ces conditions actuelles «c'est là la forme la plus propice à l'expression de notre attachement à notre pays d'origine et à ses causes sacrées».

Le Maroc, a-t-il affirmé, "a aujourd'hui plus que jamais besoin de tous ses enfants, ici et ailleurs, notre devoir étant de nous mobiliser pour démontrer notre attachement à la cause primordiale qu'est l'intégrité territoriale du Royaume".

Les participants venus de plusieurs provinces canadiennes notamment le Québec et l'Ontario ont réitéré "leur mobilisation permanente derrière SM le Roi Mohammed VI pour la défense de la nation et ses intérêts supérieurs".