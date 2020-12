Angola: MINSA réaffirme son engagement en faveur des soins primaires

Luanda — Le ministère de la Santé (MINSA) a souligné, ce samedi, la mise en œuvre de stratégies spécifiques pour réduire la mortalité maternelle, néonatale, infantile et la malnutrition, car elles nécessitent une attention particulière.

Dans un message faisant référence à la Journée mondiale de la couverture sanitaire universelle, le MINSA affirme que les soins de santé primaires sont devenus la pierre angulaire de la réalisation de la couverture sanitaire universelle, garantissant la fourniture de services efficaces et équitables, visant à construire des systèmes de santé résilients.

Il vise, en effet, à promouvoir le développement et le bien-être humains, à éliminer la faim, la pauvreté et à promouvoir le niveau d'éducation et de santé de la population.

«Covid-19 est devenu une menace majeure dans la mise en œuvre du Programme 2030 et de la couverture sanitaire universelle. Les conséquences les plus visibles de la pandémie sont le chagrin des familles et des professionnels de la santé suite à la perte de certains de ses membres, l'augmentation du chômage et les changements brutaux dans la dynamique des relations sociales qui causent douleur et souffrance », lit-on dans le message.

La date a été instituée en 2015, à l'Assemblée générale des Nations Unies, dans le cadre de l'Agenda 2030, des Objectifs de développement durable.

La couverture sanitaire universelle consiste à garantir que chacun, partout, puisse accéder à des services de santé essentiels et de qualité, sans rencontrer de difficultés financières.