Angola: Le président du MPLA réitère la lutte contre la corruption

Luanda — Président du MPLA, João Lourenço, a réaffirmé, ce samedi, à Luanda, la détermination à travailler avec toutes les «forces vives» pour vaincre la corruption et l'impunité dans le pays.

João Lourenço s'exprimait lors de la cérémonie centrale et de clôture des journées commémoratives du 64e anniversaire de la fondation de son parti, célébré le 10 décembre sous le slogan «MPLA - une trajectoire de lutte et de victoires».

Le leader du MPLA a souligné que le mérite de son parti résidait dans le fait qu'il ait entamé cette croisade contre la corruption, alors même qu'il était conscient de l'implication de ses militants et dirigeants aux niveaux les plus variés de la hiérarchie du parti.

Pour João Lourenço, également Président de la République, la lutte contre la corruption démontre la stature morale du MPLA, pouvant le laisser plus fort, plus solidaire et prêt à relever les futurs défis.

Il a noté qu'à l'instar des grands défis du passé auxquels le peuple angolais a été confronté, qui ont été surmontés, le MPLA jouant toujours un rôle de premier plan, sa position exemplaire d'impartialité clairement prise est également décisive dans cette lutte contre la corruption mené par le parti au pouvoir.

«Il y a ceux qui ont l'intention de nous décourager, pour nous amener à relâcher l'élan de la lutte, voire nous faire abandonner la lutte, en diffusant le message que, avec cette dénonciation, le MPLA sera lésé lors des prochaines élections», a-t-il déclaré.

«Ces forces veulent nous faire penser que la société angolaise et le monde ne savent pas ce qui s'est passé en Angola en termes de corruption et d'impunité, et que nous sommes ceux qui découvrent quelque chose qui avait été mise sous le boisseau parce que seulement ceux du MPLA le savaient, selon eux », a souligné Lourenço.

Selon lui, tout cela est faux car il n'y a pas de partis politiques corrompus, il y a (oui) des gens corrompus et ces gens peuvent être dans n'importe quel parti politique, ou simplement sans parti.

Dans ce contexte, a-t-il renchéri, le MPLA ne doit pas avoir honte, au contraire, avec cette position de courage et de transparence totale, nous devons juste être fiers et marcher la tête toujours haute, démontrant que seul le MPLA a cette stature morale et la capacité de sortir de cette lutte, de plus en plus fort, cohésif et préparé pour surmonter tous les défis à venir ».

"Nous réaffirmons notre détermination à travailler avec toutes les forces vives, avec tous les Angolais, pour vaincre cet ennemi commun, la corruption et l'impunité", a-t-il souligné.

Engagement pour le développement

Durant la cérémonie, le président du parti fondé le 10 décembre 1956 a réaffirmé son attachement au développement économique et social du pays, en créant un environnement des affaires qui stimule et attire l'investissement privé qui diversifie l'économie, augmente la production nationale de biens essentiels et services, réduit les importations et augmente les exportations, les devises et crée des emplois.

«Malgré les contraintes telles que la crise économique de 2014, en raison de la baisse des prix du pétrole, du niveau élevé de l'endettement extérieur et de la pandémie de Covid-19, nous continuerons à lutter pour le bien-être des Angolais », a-t-il garanti.

João Lourenço a déclaré que la découverte du vaccin contre Covid-19 ouvrait de nouvelles perspectives pour la reprise de l'économie en 2021 et la mise à jour de l'agenda politique.

Par ailleurs, il a annoncé que son parti réaliserait, du 9 au 11 décembre 2021, le VIIIe Congrès ordinaire, sous le slogan «MPLA - pour un Angola plus développé, démocratique et inclusif».

João Lourenço a également défendu le besoin du MPLA d'attirer des franges représentatives de la société angolaise et d'ajuster les formes de faire de la politique.

Il a désigné le MPLA comme principal parti intéressé par les élections municipales, "sous réserve de la conclusion de l'approbation du paquet juridique".