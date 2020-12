Angola: Covid-19 - Dix cas réactifs résultent du test aux chauffeurs de camion

Luanda — Dix-huit des 398 chauffeurs routiers et convoyeurs, testés, gratuitement, samedi, dans les postes de test de Cabo Ledo et Maria Teresa, ont exprimé la probabilité d'avoir été en contact avec le virus Sars-Cov-2 qui cause la maladie du Covid -19 (cas réactifs), représentant 4,5% du taux d'exposition de ces conducteurs.

Selon le secrétaire d'État à la Santé publique, Franco Mufinda, qui s'exprimait lors de la séance de mise à jour des données du Covid-19 dans le pays, sur les 18 cas réactifs, 12 ont exprimé le bio-marqueur IGG (ils ont été en contact avec le virus, mais le système immunitaire a résisté et éliminé la maladie) et cinq IGM (phase active de la maladie) et un IGG / IGM (phase transitoire du Covid-19).

Comme il s'agit de résultats provisoires, les cas réactifs ont déjà été soumis au test Antigène pour écarter ou confirmer tout cas positif de Covid-19, selon Franco Mufinda, qui a assuré l'obtention des résultats définitifs dans les prochaines 24 heures.

Il a dit que 375 ont été examinés dans le poste Maria Teresa (route 230 qui relie Luanda / Cuanza Norte / Malanje) et 23 à Cabo Ledo (section Luanda / Cuanza Sul / Benguela).

Parmi ce groupe de chauffeurs routiers et convoyeurs testés, 375 sont des hommes et 23 des femmes.

Outre les points de test mentionnés ci-dessus, la municipalité de Panquila (Luanda / Bengo / Uíge) dispose également d'un poste mis en place à cet effet.

En plus de ces endroits pour tester les automobilistes, le secrétaire d'État a également assuré qu'à partir de lundi 14, les chauffeurs routiers et leurs aides pourront encore faire les tests au Centre de diagnostic de Viana (Zone économique spéciale - ZEE), dans la Base logistique Transful (Via Expressa Benfica / Cacuaco) et dans la Base logistique LTI (Sequele, Cacuaco), à Luanda.

Toujours dans le cadre du renforcement du contrôle gratuit des chauffeurs routiers, le secrétaire d'État a informé que la Commission multisectorielle de prévention et de lutte contre Covid-19 a travaillé, samedi, dans le tronçon de Rio Longa, l'un des points de sortie de la province de Cuanza Sul vers Luanda, en vue de tester également les chauffeurs de camion entrant dans la capitale du pays.

Le dépistage rapide gratuit et exclusif des chauffeurs routiers et leurs aides qui transportent des biens et services essentiels pour les fêtes de fin d'année fait partie du décret présidentiel 314/20, du 10 décembre, qui met à jour les mesures sur la Situation de Calamité Publique dans le pays.

Le nouveau diplôme, qui s'étend du 12 de ce mois au 10 janvier 2021, détermine que les tests de Covid-19 sont gratuits pour les chauffeurs de camion et leurs aides transportant des biens et services essentiels pour les fêtes de Noël et de Nouvel An, tels que la nourriture, les boissons, les jouets, le carburant, entre autres produits spécifiques pour les fêtes de fin d'année.

Selon le nouveau décret, en vigueur depuis le 12 décembre jusqu'au 10 janvier 2021, seules deux personnes (chauffeur et aide) sont autorisées à être contrôlées par chaque camion sélectionné.