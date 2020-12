Angola: Les hommes d'affaires chinois encouragés à investir dans les énergies renouvelables au pays

Luanda — L'ambassadeur angolais en Chine, João Salvador dos Santos Neto, a invité samedi, à Pékin, les hommes d'affaires chinois à investir en Angola dans les secteurs de la production des énergies solaire, éolienne et biodiesel et dans la fabrication d'applications et de matériaux électriques.

L'ambassadeur, qui s'exprimait à la Conférence internationale sur la coopération énergétique qui s'est tenue dans la capitale chinoise, a souligné que, comme dans n'importe quelle partie du monde, l'énergie joue un rôle essentiel dans le développement économique et social de l'Angola et contribue à relever les normes de qualité de vie et de bien-être des populations.

«L'Angola possède de nombreuses ressources énergétiques naturelles, notamment le pétrole, le gaz, les rivières fortes, le soleil et les vents, mais il manque toujours d'investissements pour l'exploitation durable de ce potentiel, compte tenu de l'industrialisation, de la numérisation, de l'intégration régionale et de la nécessité de répondre aux défis de la mondialisation", a-t-il expliqué.

Selon le diplomate, la bonne exploitation de ce potentiel peut aider l'Angola et d'autres pays du continent africain à diversifier leur approvisionnement et à atteindre une plus grande efficacité énergétique, s'il existe une coopération internationale équilibrée dans ce domaine.

«Outre les facteurs liés à la production, les pays moins développés sont également confrontés à certaines carences dans leurs systèmes de gestion, de transport et de distribution électrique, des sources de production d'énergie pour les points de consommation», a dit l'ambassadeur, ajoutant que «ce facteur, à lui seul, représente une barrière à une intégration harmonieuse des innovations technologiques énergétiques dans les infrastructures existantes ».

L'ambassadeur a indiqué aux intervenants que le Gouvernement angolais investissait dans la construction de nouvelles sources de production d'électricité de qualité, dans les transports, la distribution et la gestion de l'énergie.

Cependant, selon lui, le pays avait une grande partie de ses infrastructures dans un état accentué de dégradation, pendant près de 30 ans, en raison du conflit interne qui ne s'est terminé qu'en 2002, ayant donc besoin de gros investissements pour l'innovation de ce secteur.

À son tour, l'Association du Développement d'Outre-mer de la Chine a encouragé les investisseurs chinois à explorer les opportunités qu'offre l'Angola dans le secteur des énergies renouvelables.

"En plus du pétrole et du gaz, l'Angola dispose également d'autres sources naturelles importantes que les investisseurs chinois peuvent explorer et pour lesquelles des énergies renouvelables peuvent être produites", a souligné le secrétaire général de l'association, He Zhenwei.

Selon He Zhenwei, l'énergie est très importante pour répondre aux défis du développement économique accéléré du pays et la Chine doit identifier de nouvelles sources et opportunités de coopération énergétique.

L'événement, qui s'est déroulé sous le slogan «Opportunités et défis pour le développement d'un marché mondial de l'énergie», a examiné les besoins des pays industrialisés et les transformations que le secteur de l'énergie doit subir pour répondre à la demande dans la période postérieure à la pandémie du Covid 19.

Environ 300 personnes ont assisté à la conférence, notamment des investisseurs liés au secteur de l'énergie, des producteurs d'énergie, des économistes, des gestionnaires, des académiciens et des représentants d'universités technologiques et de parcs industriels.