Angola: L'équipe de handball prépare la coupe du monde à Huíla

Luanda — L'équipe nationale senior masculine de handball accomplit, dans la ville de Lubango (Huíla), du 14 de ce mois au 3 janvier prochain, la deuxième étape de préparation pour le championnat du monde de la catégorie, qui se dispute en Egypte.

Il a également été évoqué la possibilité d'un stage de l'équipe dans les provinces de Huambo ou de Benguela, mais la vice-présidente sportive de la fédération, Nair Almeida, a confirmé le départ du groupe dimanche 13 pour Lubango, capitale de la province de Huíla, où l'entraîneur José Pereira, dit Kidó, et ses poulains continueront le travail, après 20 jours de préparation à Luanda.

La responsable a dit que l'objectif passait par l'amélioration de la 23e position de l'édition 2019, parmi 24 participants, dans l'organisation conjointe entre l'Allemagne et le Danemark.

A disputer du 14 au 31 janvier 2021, en Égypte, la prochaine coupe du monde réunira, pour la première fois, trente-deux équipes, avec l'Angola dans le groupe D aux côtés du Qatar, du Japon et de la Croatie.

Voici la liste des joueurs sélectionnés: Giovani Muachissengue, Custódio Gouveia et Ariel Silva (gardien de but); Cláudio Lopes et Manuel Nascimento (centre); Adilson Pestana, Edgar Abreu et Manuel Domingos (arrière droit); Mário Tati, Declerk Sibo, Edvaldo Ferreira et Ruben José (côtés gauche). Cláudio Chicola et Otiniel Pascoal (ailier gauche); Adilson Maneco, Mayomona Panzo et Agostinho Lopes (ailier droit) et Gabriel Teka, Jairoslav Aguiar, Félix Samassolo et Agnelo Quitongo (pivot).