Angola: Covid-19 - Ouverture d'un poste de test pour les chauffeurs de camion à Panguila

Caxito (Angola) — Un poste de test gratuit au Covid-19, destiné à assister les chauffeurs de camion et leurs aides, transporteurs de biens et services essentiels pour les fêtes de fin d'année, a été ouvert samedi, sur le marché de Panguila, dans la province de Bengo.

L'ouverture du poste de test de Panguila est due à la mise à jour des mesures de la Situation de Calamité Publique en vigueur dans le pays, qui prévoit la gratuité des tests de Covid-19 pour les chauffeurs routiers qui transportent du carburant et des biens essentiels dans cette période de fêtes de fin d'année.

António Mbaly, responsable de la santé publique à Bengo, a déclaré que 60 professionnels de la santé, en plus du personnel des forces armées et de la police nationale, travailleront au poste de Panguila, avec plus de deux mille tests rapides disponibles.

En plus de Panguila (Bengo), des postes de test ont également été créés dans les principaux points d'entrée et de sortie de la province de Luanda, qui reste sous une barrière sanitaire, notamment aux emplacements de Maria Teresa (Cuanza Norte) et Cabo Ledo, pour ceux qui se dirigent vers la Cuanza Sul.

Le secrétaire d'État au secteur hospitalier, Leonardo Europeu Inocêncio, a expliqué que l'intention est, avec l'ouverture de ces postes, de faciliter la circulation des chauffeurs routiers et d'éviter ainsi la spéculation sur les prix pendant les fêtes.

Il a rappelé que tous les citoyens qui ont besoin de se déplacer en dehors de Bengo pourront également tester à ces postes, mais devront payer pour le test.

Paulo Benchimel, de l'Association des transporteurs routiers de marchandises d'Angola (ATROMA), a déclaré que les postes soulageraient la capacité de tester les chauffeurs de camion qui, en cette saison festive, passeront en masse sur ces routes.

Il a conseillé aux chauffeurs de camion qui chargent à Luanda de faire le test avant de partir pour d'autres provinces, afin de ne pas créer de contraintes dans des endroits alternatifs, soulignant qu'ils peuvent le faire au Centre de laboratoire de diagnostic de Viana, situé dans la zone économique spéciale (ZEE), dans la Base logistique de Transfuel et dans la Base logistique LTI, à Sequele, municipalité de Cacuaco.