Madagascar: Météo - Moins de pluie et une hausse de la température jusqu'à jeudi

Après une semaine où la pluie était plus ou moins présente, Antananarivo fait à nouveau face à un temps ensoleillé pour les trois prochains jours. Les services de la météorologie annoncent d'ailleurs une augmentation de la température du lundi au mercredi sur l'ensemble de l'île, à l'exception des régions Sava, Diana, Sofia, Analanjirofo, et Alaotra. Des averses orageuses pourront même être observées dans Diana et Sofia. Pour une grande majorité des régions, le temps sera ensoleillé.

Température. La température maximale dans l'Analamanga oscille entre 25 ° C et 28 ° C du lundi au mercredi. Ce qui n'est pas réellement nouveau vu la chaleur qu'il faisait il y a encore quelques semaines. Puis, dans les villes où il fait souvent très chaud, Mahajanga affiche une maximale de 34 ° C, Maevatanana à 33 ° C, et Morondava à 35 °C. Et comme cela risque de durer trois jours, il y a un risque de canicule, il vaut donc mieux prendre des précautions comme se mettre à l'ombre et s'hydrater régulièrement. A noter que la maximale pour ce jour est de 37 ° C dans l'Androy.

Si l'on se réfère à la prévision de Météo Madagascar, le temps restera sec et chaud partout, sauf à l'est du pays, jusqu'à mercredi. D'une maximale à 37 ° C pour ce lundi dans l'Androy, cette température va monter à 38 °C mardi, puis à 39 °C mercredi. Situation assez difficile à vivre pour les habitants du Sud qui, malgré le fait qu'ils soient habitués à un temps peu favorable, vont devoir endurer une nouvelle fois un soleil brûlant durant trois jours, voire plus.