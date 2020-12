Madagascar: Education - Deux EPP d'Ambovombe équipées

Dans le cadre du programme conjoint OIT-PAM-UNICEF, financé par le Royaume de Norvège, le projet HIMO bâtiment de l'OIT a livré à chacune des deux EPP, celle de Beabo et celle de Mahavelona : six salles de classes équipées de tables-bancs, tableaux, une latrine pour filles, une latrine pour garçons, une cantine scolaire, une bibliothèque, un bureau, un logement pour le directeur et un système photovoltaïque pour l'électricité.

Les personnalités présentes lors de l'inauguration sont, entre autres, le chef de bureau de l'Ambassade de Norvège, le représentant résident du PAM, le gouverneur de l'Androy, le député local, le préfet, les représentants des maires, le DREN, des collègues du PAM, l'UNICEF et l'OIT, le corps enseignant et les représentants de la population. L'objectif de cette dotation est d'augmenter le taux d'inscription et de rétention dans les écoles publiques puisqu'un enfant doit aller à l'école et non être contraint de travailler.

Les autorités présentes ont réitéré leur gratitude au Royaume de Norvège pour son engagement dans la promotion d'une éducation de qualité pour tous et un travail décent pour les jeunes. Cette cérémonie s'est déroulée le 9 décembre dernier.