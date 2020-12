Madagascar: Jazz - Ambiance New Orleans au Motel Anosy

Le LMM Sax Quartet compte trois jeunes talentueux musiciens qui n'ont laissé échapper aucune fausse note. (crédit photo : Princy)

Le concert a eu lieu le samedi 12 décembre 2020 au Motel Anosy. Un concert de jazz dont le but était de régaler les partenaires et donateurs de Wednesday Morning Group, une association caritative qui, normalement, à cette période de l'année, organise son traditionnel bazar de Noël pour lever des fonds. Cette année, cela n'a pu se faire, donc WMG a décidé d'offrir à leurs partenaires un concert sur le thème du jazz de la Nouvelle-Orléans.

Pour interpréter les morceaux phares des années 30 et 40, qui de mieux que Datita Rabeson & Co et le LMM Sax Quartet ? C'est la section cuivre, le LMM Sax Quartet qui a entamé les festivités en interprétant des titres issus du drame lyrique américain « West Side Story », devant un public à la concentration imperturbable.

Après quelques morceaux joués avec des saxophones, c'est Datita Rabeson et son groupe qui a ensuite pris le relais avec des classiques du jazz bien connus, toujours devant le regard éveillé d'un public composé majoritairement de notables. Le concert a duré plus de quatre heures puisqu'il a commencé à 15 h et ne s'est terminé que vers 19 h et quelques.

Petite précision tout de même, cet événement n'a pas eu pour vocation de lever des fonds pour les actions sociales de WMG. « L'unique objectif du concert est de faire plaisir aux invités, pour les remercier de leur contribution dans la réalisation des actions du groupe », selon les organisateurs.