Madagascar: Energie - Le délestage résolu par la pluie provoquée

Les longues coupures d'électricité, alternées d'une zone à une autre, ne devraient pas se reproduire, du moins, en ce mois de décembre.

Les centrales hydroélectriques fonctionnent, à nouveau, normalement, après l'opération « pluie provoquée », réalisée par les techniciens de la direction générale de la Météorologie, entre le 8 et le 11 décembre. La société de production et de distribution d'eau et d'électricité (Jirama) parle de réussite de cette opération. Les barrages de Tsiazompaniry, d'Andekaleka et de Mantasoa ont obtenu le débit d'eau dont ils ont besoin. « La puissance centrale hydroélectrique des trois barrages est atteinte », explique une source auprès de la Jirama. Andekaleka et Tsiazompaniry qui alimentent Antelomita et Henri Fraise, ont une puissance de 93 MW. Mantasoa alimente Mandraka.

Le déficit pluviométrique a généré une insuffisance de la production hydroélectrique dans la capitale, ces derniers temps. Le niveau d'Andekaleka, de Tsiazompaniry et de Mantasoa, qui assurent les besoins en électricité et en eau d'Antananarivo, a été très bas. L'électricité produite par la centrale hydroélectrique à Andekaleka a diminué jusqu'à 75%, avant cette opération.

Cependant, il est peu certain qu'il n'y aura plus de coupure d'électricité. Car la production et la distribution d'électricité ne dépendent pas uniquement du niveau de l'eau.

La Jirama de préciser que trois facteurs favorisent la coupure d'électricité: la vétusté des matériels et des équipements, des travaux de réparation, l'insuffisance du débit d'eau et de la puissance de l'énergie qui génèrent de l'électricité nécessaire pendant les heures de pointe. Une hausse de la consommation, en parallèle avec d'autres périodes sèches, pourrait engendrer, de nouveau, des coupures d'électricité. La Jirama n'a pas prévu d'autres opérations de « pluie provoquée », pour le moment. Le niveau de l'eau risquerait encore de tarir, s'il y a des déficits pluviométriques. Des pluies torrentielles seraient bienvenues.