Madagascar: Golf / Championnats de Madagascar - Karl surprend, Hanitra confirme

Les sommets nationaux de golf se sont étalés sur quatre jours au Golf du Rova à Andakana. Cent quatre vingt-quatre golfeurs ont participé à cette troisième édition.

ESSAI concluant. La troisième édition des championnats de Madagascar de golf qui a duré quatre jours au Golf du Rova à Andakana, a pris fin hier. Le Malgacho-suédois Karl Bertil Akeson remporte à sa toute première participation le titre national de la catégorie de la 1e série messieurs. Il a rendu les meilleures cartes de 78 et 75 la première et la deuxième journée, soit un cumul de 153. Mattéo Douessy se trouve en deuxième position avec un cumul de 153 (74/79) et Rens Faber complète le podium avec 162 coups (84/78).

Ce top 3 a surpris les grands champions comme Hirijee Djawad et Luc Ratsimbazafy, champion en titre. Ils se sont contentés respectivement de la quatrième et la cinquième places. «Les adversaires étaient tous redoutables... Mon atout était peut-être ma capacité de concentration », confie Karl Bertil Akeson.

La championne en titre, Hanitra Ratsimbazafy con- serve le fauteuil de leader dans la catégorie 1e série dames. Elle a réalisé un cumul 169 en jouant 88 et 81, samedi et dimanche.

«Heureusement que j'ai pu rectifier mes erreurs, lors de la deuxième journée grâce à mon mental positif... J'étais plus forte au petit jeu et j'arrivais à récupérer quand je ratais le deuxième coup », souligne l'inamovible championne. Monique Noyon occupe la deuxième marche avec une carte de 170 (85/85) devant Ony Rabenja créditée de 177 points (91/86).

Quant aux autres catégories, le Coréen Jae Hoon Lee est sacré champion de la 2e série et Christian Andriamanantena pour la 3e série messieurs. Chez les dames, le titre de la 2e série est revenu à Tantely Douessy et le sacre de la 3e série à la Coréenne Hee Sook Jin. La catégorie des juniors a été dominée par le multiple champion Tamby Rakotonjanahary. Chez les Pros, Jean Baptiste Ramarozatovo confirme sans surprise sa suprématie (140) devant Faber Maverick (143) et Emmanuel Pierre Roalahy (149).

Le trophée du concours du plus près du trou a été remporté par Jean Philippe Teille t (0,24m ) chez les hommes, Danielle Guillet chez les dames (3,50m) et Matteo Rakotofiringa chez les juniors (1,50m). Ce sommet national a réuni cent quatre vingt-quatre participants dont cent trente-quatre amateurs et cinquante pros.