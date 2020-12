Madagascar: Épidémie de coronavirus - Quatre nouveaux décès de Covid-19

Huit décès de Covid-19 sont enregistrés en deux semaines successives. Beaucoup ont tendance à oublier l'existence de la maladie à coronavirus.

Le virus de Covid-19 circule silencieusement et tue, pendant qu'un relâchement progressif est constaté sur le respect des gestes barrières. Quatre personnes ont succombé à cette maladie entre le 4 et le 10 décembre et cent quatorze nouvelles personnes sont infectées, selon le rapport hebdomadaire du Centre de commandement opérationnel (CCO) Covid-19, diffusé sur la chaîne de la Télévision nationale (TVM), samedi. Trois de ces décès sont recensés dans la région d'Analamanga.

« Tout le monde est un peu distrait, en ce moment. Les personnes qui présentent les symptômes du coronavirus ne pensent pas qu'elles puissent souffrir de la Covid-19. Elles ne consultent le médecin que lorsque leur état se complique avec des difficultés respiratoires, par exemple. Il faut consulter dès l'apparition de symptômes suspects, à savoir les signes de la grippe, la diarrhée», indique le Dr Manitra Rakotoarivony, directeur de la Promotion de la santé, au sein du ministère de la Santé publique, hier. Les personnes qui ont un problème de diabète, une hypertension artérielle, restent les plus vulnérables à cette maladie à coronavirus. « La plupart des porteurs du virus de Covid-19 décédés ont des comorbidités », fait savoir un professeur.

Avec ces nouveaux cas de décès et de personnes testées positives à la Covid-19, Madagascar enregistre un cumul de deux cent cinquante-neuf décès et dix-sept-mille-cinq-cents cas confirmés, depuis le mois de mars. Seize mille neuf-cents sont guéris et trois-cents, en cours de traitement.

Dispositifs maintenus

Depuis la fin de la saison d'hiver, une baisse des cas a été constatée, notamment à Analamanga et à Toamasina, les épicentres de l'épidémie, depuis le mois d'août. Madagascar a procédé au déconfinement, mais les gestes barrières ont été maintenus. Ces dispositifs ne semblent être que des souvenirs lointains. Beaucoup ne portent plus de masque et oublient qu'il faut respecter la distance de un mètre. Même des hauts responsables de l'État ne respectent plus ces gestes barrières.

Des professionnels de santé appréhendent une recrudescence de la maladie, avec ce relâchement dans le respect des mesures barrières. « Nous craignons que la situation va être difficile. Tout le monde doit rester vigilant, surtout en cette période de fête », recommande fortement un professeur. Des cas graves arrivent de façon sporadique dans les hôpitaux, actuellement.