Madagascar: Musique - Denise se met à nu dans « Tsara Joro »

Une ode à la féminité, représentant parfaitement la personnalité d'une artiste engagée et passionnée. « Tsara Joro » de Denise confirme le talent d'une chanteuse hors pair.

DÈS les premières notes de l'album, on frissonne, on s'enjaille instantanément et on se laisse emporter par les rythmes entraînants de chaque chanson dans « Tsara joro », album que l'artiste elle-même surnomme tendrement son bébé. C'est un projet de longue haleine qui lui tenait à cœur depuis ses débuts et qu'elle est désormais plus que fière de pouvoir enfin présenter au public.

Elle, c'est Denise, une chanteuse à la personnalité aussi douce qu'énergique, une véritable conquérante qui, voilà près d'une décennie maintenant, ne cesse de surprendre par son évolution sur la scène musicale nationale et internationale. Une artiste qui n'est plus à présenter, véritable fer de lance du label Makua Entertainment aux côtés de son compagnon Shyn. Denise nous ravit en cette fin d'année avec la sortie d'un premier album qui a tout pour plaire.

Humilité et authenticité

La chanteuse nous livre un album musical fédérateur d'un public de tous horizons, de toutes les générations, exclusivement peaufiné au cœur même du confinement. « A l'écoute de cet album, vous aurez l'impression de passer toute une journée à mes côtés, d'être en immersion dans mon univers personnel. J'y raconte des bribes de ma vie, de mon enfance à ma vie d'adulte. J'y aborde mon passé, mon avenir, mais surtout ce qui m'a forgée pour devenir qui je suis », confie Denise avec émotion en présentant l'album.

À travers une sélection de treize chansons retranscrivant chacune à sa manière ses traits de personnalité, Denise a choisi le registre des émotions. La vraie force de l'album étant la ligne directrice que la chanteuse tenait particulièrement à imposer, tel un scénario qui relie chaque chanson. Ainsi, on n'y retrouve pas les titres comme «Alofo», «Jalousie» et «Izaho efa niova» pour ne pas dénaturer le récit préétabli, mais le reste surprend quand même. Avec le titre « Tsara joro », qui officie également comme l'intro de l'album, elle scande en chanson le respect des aînés, mais aussi la splendeur de la femme. Un extrait du clip de ce morceau comme mise en bouche avant la sortie de l'album, a déjà fait sensation sur les réseaux sociaux par sa qualité unique. De même, « Hiaraka aminao », « All eyes on me » ou encore « Bio » qui chante la beauté de la Grande île, mais aussi «Mama», «Safidiko» et «Tsy very» illustrent tous l'amour sous toutes ses formes. Denise a envie d'émouvoir et d'inspirer le public à travers cet album qui est une ode au courage et à la persévérance, surtout pour la gente féminine. Entre la world-music, le techno et même un peu de sonorité trap urbain, «Tsara joro» de Denise envoûte. Cerise sur le gâteau, le titre «Tsara tsara» avec en featuring Jaojoby, fait ici honneur à la chanteuse. Une consécration pour elle, qui s'illustre aussi comme une bénédiction de la part du roi du Salegy en personne.

Denise sera sur la scène de l'Arena Ivandry ce 18 décembre à 19h pour présenter l'album dans son intégralité.