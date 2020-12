Maroc: Habib El Malki - La reconnaissance de la marocanité du Sahara par les Etats-Unis est un grand acquis pour le Royaume

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a affirmé dans une déclaration à la chaîne Médi1 TV que la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur son Sahara intervient dans une circonstance cruciale, tout en contribuant au dynamisme que connaît la question de notre intégrité territoriale sous la direction de S.M le Roi Mohammed VI, en particulier après l'intervention des Forces Armées Royales au poste-frontière d'El Guerguarat en toute responsabilité et légitimité.

Il a souligné que la déclaration signée parle président américain, Donald Trump, avec une position et un contenu clairs, soutient la position visionnaire du Maroc et de ses composantes, Roi, gouvernement, Parlement et peuple, assurant qu'il s'agit d'une décision politique qui a une force juridique et des dimensions symboliques très importantes. Habib El Malki a également mis en avant que cette reconnaissance a été traduite immédiatement par la décision d'ouvrir un consulat général des Etats-Unis dans la ville de Dakhla. « Cela constitue un grand acquis pour le Royaume du Maroc et l'aboutissement d'un processus de dialogue et de concertation », a-til précisé, tout en notant que la reconnaissance de la marocanité du Sahara par une grande puissance comme les Etats-Unis constitue un changement qualitatif de grande importance qui aura un impact sur la question du Sahara marocain.

Par ailleurs, Habib El Malki a tenu à mettre les points sur les i en dissipant tout amalgame que les ennemis du Maroc veulent imposer entre la question du Sahara marocain et la cause palestinienne. «Nous ne devons pas confondre l'importance de l'acquis pour le Maroc et le processus de paix dans le Proche-Orient», a-t-il clarifié, ajoutant que « S.M le Roi Mohammed VI a eu un entretien téléphonique avec le Président palestinien pour lui réaffirmer une fois de plus la position ferme du Royaume du Maroc envers la cause palestinienne et le droit du peuple palestinien à l'édification de son propre Etat national sur la base de la solution à deux Etats dans laquelle le Maroc s'est engagé, ainsi que le souci de S.M le Roi en ce qui concerne le statut religieux d'Al-Qods Al-Sharif en tant que lieu sacré pour les trois religions monothéistes, les musulmans et l'islam en particulier ».

Le président de la Chambre des représentants a aussi souligné que le Maroc continuera à considérer les deux questions, à savoir celle de l'intégrité territoriale et celle palestinienne, comme des questions nationales. « Il n'y a pas lieu d'amalgame ou de désinformation, car nos frères palestiniens connaissent avant les autres l'originalité de la position marocaine qui défend le droit et l'équité et ne tourne pas le dos à l'histoire », a conclu Habib El Malki.