Maroc: Le Royaume d'Eswatini salue la décision des USA de reconnaître la marocanité du Sahara

Le Royaume d'Eswatini a salué, samedi, la décision historique des Etats-Unis d'Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur son Sahara. «Le Royaume d'Eswatini a l'honneur de se joindre au peuple marocain pour célébrer la décision historique prise par les Etats-Unis d'Amérique durant l'année 2020 de reconnaître la souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble du territoire du Sahara», écrit le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale d'Eswatini dans un communiqué parvenu à la MAP.

La même source ajoute qu'«Eswatini applaudit également la décision des Etats-Unis d'ouvrir sous peu un Consulat à Dakhla à des fins économiques». «Cette évolution confirme notre conviction des droits et responsabilités souverains du Maroc sur l'ensemble du territoire du Sahara», note-t-il.

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale d'Eswatini souligne également que «le Royaume d'Eswatini se félicite de la décision du Royaume du Maroc d'établir et de normaliser les relations avec l'État d'Israël», car cela va de pair avec la position sans équivoque du Maroc et l'appel incessant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de préserver le statut spécial de la ville sainte d'Al Qods. Eswatini exprime, par conséquent, «sa pleine satisfaction pour l'engagement pris par Sa Majesté le Roi et le Président des Etats-Unis d'œuvrer à une négociation pacifique des relations entre l'Etat d'Israël et l'Etat de Palestine», souligne le communiqué.

Les Comores se réjouissent de la décision américaine

L' Union des Comores a appris avec beaucoup de satisfaction la décision des Etats-Unis de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, qui constitue un tournant considérable dans le dénouement du conflit autour du Sahara marocain.

Dans un communiqué publié vendredi, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé de la Diaspora de l'Union des Comores, affirme avoir appris, avec beaucoup de satisfaction, la reconnaissance, par les Etats-Unis d'Amérique, de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Cette décision américaine constitue un tournant considérable dans le dénouement de ce conflit autour du Sahara marocain.

L'Union des Comores se réjouit de cet acte diplomatique posé par les Etats-Unis d'Amérique, lequel conforte sa décision d'ouverture de la première représentation diplomatique à Laâyoune. Le ministère exprime au nom du gouvernement et du peuple comoriens, ses chaleureuses et cordiales félicitations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI ainsi qu'au gouvernement et au peuple frère marocains, souligne le communiqué.

Le Gabon loue la décision de Washington

La décision des Etats Unis d'Amérique de reconnaître la souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de la région du Sahara marocain et d'ouvrir un consulat à Dakhla a été saluée par le gouvernement de la République gabonaise.

Le gouvernement a salué aussi l'appel fait par S.M le Roi Mohammed VI au président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas dans lequel le Souverain réaffirme la position inéquivoque et indéfectible du Royaume du Maroc sur le statut de la ville sainte d'Al Qods Acharif et sa ferme volonté d'œuvrer en faveur d'une stabilité durable au Moyent Orient avec la Palestine et Israël vivant côte à côte.

Le Guatemala se félicite de la reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara

Le gouvernement du Guatemala s'est félicité, vendredi, de la décision des Etats-Unis d'Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, tout en réaffirmant son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie. "Le gouvernement de la République du Guatemala, à travers son ministère des Relations extérieures, se félicite de la décision annoncée par le gouvernement des États-Unis d'Amérique de reconnaître la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara", indique le ministère sur son compte Twitter.

Le ministère fait part à cet égard du soutien du gouvernement guatémaltèque à "tous les efforts visant à trouver une solution politique à ce différend régional et considère également que l'Initiative d'autonomie présentée par le Royaume du Maroc en 2007, constitue une base réaliste, crédible et sérieuse pour parvenir à une solution négociée, dans le plein respect de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et de sa souveraineté nationale".