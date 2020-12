Ile Maurice: Autonomie - Quand l'EDB fait des vagues à Rodrigues

La décision d'ouvrir un bureau de l'EDB à Rodrigues ne plaît pas. Et Serge Clair l'a clairement fait comprendre à Ranganaden Padayachy.

La récente inauguration d'un bureau de l'Economic Development Board (EDB) à Rodrigues, par le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, provoque des remous. Nombre de Rodriguais ne comprennent pas pourquoi, alors que l'on parle des 18 ans de l'autonomie de l'île, Port-Louis a jugé utile d'ouvrir, sans consultation avec Port-Mathurin, une antenne de l'EDB dans le même bâtiment qui abrite Invest Rodrigues, à Malabar.

Selon la perspective rodriguaise, Invest Rodrigues est la version locale de l'EDB et s'inscrit en ligne avec la vision de l'Assemblée régionale. D'ailleurs, lors de l'inauguration du bureau de l'EDB, Serge Clair, même s'il a, en bon hôte, souri à Renganaden Padayachy, n'a pas mâché ses mots envers le ministre qui faisait l'éloge de l'EDB.

«Nou pa oulé ki dimounn vinn dikté nou, pou dir nou fer sa, pa fer sa. Non. Ce n'est plus dans nos politiques aujourd'hui, ce n'est plus dans nos visions d'avenir de Rodrigues de toujours recevoir des directives d'ailleurs. Non, non, non», a lourdement insisté Serge Clair devant le ministre des Finances et des responsables de l'EDB, dont Ken Poonoosamy.

Serge Clair en a rajouté une couche en disant que Rodrigues peut même se permettre de partager ses expériences avec la «République de Maurice» (comme l'interdiction d'utiliser des sacs en plastique), au lieu de recevoir des directives. «EDB bizin konn Rodrigues dabor... la culture rodriguaise, sa vision d'avenir, la mentalité des Rodriguais. EDB pa zis pou vini pou inpoz li. Rodrigues pa pou dakor avek sa (... ) Mo pa oulé ki démin zot nek aprouv tou kalité prozé, lotel cinq sipa dix zétwal.» Avant d'assener le coup fatal : «C'est le conseil exécutif qui aura le dernier mot.»

Selon l'éditorialiste de Kozé Rodriguais, Jean-Laval Plaiche, le ministre des Finances, qui a affirmé avoir constaté de visu le problème d'eau (problème qui existe depuis des décennies), a intérêt à tirer des leçons. «Le modèle mauricien ne peut pas être adapté à Rodrigues (... ) Résoudre le problème de l'eau est prioritaire à l'installation de l'EDB à Rodrigues.» Il rappelle que le contrôle de l'aéroport de Rodrigues est passé sous la tutelle d'AML, «la direction et le pouvoir ont été shiftés à Maurice. Le départ du Duty Free de Rodrigues a été transféré à Maurice... »