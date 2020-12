Ile Maurice: Mort suspecte de Kistnen - Les images de Safe City sont-elles en de bonnes mains ?

Qui héberge et qui contrôle les données ? Les images sont-elles conservées plus de 30 jours ? Les données peuvent-elles être effacées ? Sont-elles piratables comme l'avance Me Rama Valayden ?

Le constable Abeeram de la Safe City Control Room de la police a été on ne peut plus vague dans sa déposition au cours des travaux de l'enquête judiciaire sur la mort de Soopramanien Kistnen. Il a expliqué, au début, que les images sont conservées pendant 30 jours seulement. Avant de préciser par la suite que, vu que seules 2 800 sur 4 000 caméras sont opérationnelles, il est possible - pas certain - que des données puissent être disponibles au-delà de 30 jours en raison de la non-utilisation maximale de la capacité du serveur.

Le constable Abeeram a aussi produit une circulaire datant de 2012 qui parle de 30 jours de stockage de données. Mais cela, lui fera comprendre Me Azam Neerooa, concerne le système de CCTV installé dans certaines régions, comme Flic-en-Flac, et non Safe City. Il a donc été prié de remballer sa circulaire et de demander à son supérieur de se présenter en cour pour apporter des réponses plus précises.

En octobre, le policier Yerukunondu de la CID de Moka et, un mois plus tard, le constable Manoovalloo de la MCIT ont bien visionné les images de Safe City mais ils ont tous deux choisi de s'arrêter aux images de Rose-Hill à 11 h 53. Ils n'ont pas voulu voir au-delà et savoir si et comment Soopramanien Kistnen s'est rendu à Telfair. Yerukunondu affirmant que puisque ce dernier allait de toute façon mettre fin à ses jours à Telfair, comme l'attestait la thèse à ce momentlà, ils n'ont pas pensé suivre les traces de Kistnen après Rose-Hill. (On ne sait toujours pas ce qui est arrivé à cette conclusion prématurée de suicide qui s'est révélée erronée par la suite.)

Et quand le constable Abeeram est revenu en cour le lendemain avec les données après 11 h 53, on a appris que Kistnen n'est pas revenu vers Telfair mais a emprunté un autobus de la CNT en direction de Beaux-Songes. Et là, deuxième surprise : il n'y a pas ou plus d'images de l'autobus à partir de La Louise. Pourtant, répond Abeeram à Me Roshi Bhadain, les caméras sont bien fonctionnelles. Les images ont-elles été effacées ? Et si oui, par qui ? questionnera Bhadain. Pour toute réponse, le constable dira qu'il faut interroger Mauritius Telecom (MT).

Cette assertion d'Abeeram signifie-t-elle que c'est MT qui héberge et contrôle les données ? Cette dernière, par le biais d'un communiqué, affirme que c'est le Government Online Centre qui les héberge et les contrôle. On attend donc le policier en charge à la Safe City Control Room qui sera convoqué demain pour obtenir ces réponses.

Les images de La Louise qui ont disparu auraient prouvé, selon Me Roshi Bhadain, que Kistnen se serait dirigé vers le bureau d'un certain A, qui aurait obtenu le contrat de nettoyage de la State Trading Corporation. Quant aux images de Telfair, elles auraient renseigné sur l'identité de ceux qui auraient transporté Kistnen à Telfair, mais les caméras en cet endroit ne seraient pas encore opérationnelles, d'après Abeeram