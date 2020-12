Congo-Kinshasa: Congo Na Biso témoigne son indéfectible soutien à la démarche politique de Félix Tshisekedi

La démarche politique entreprise par le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, avec à la clé les Consultations au Palais de la Nation en vue d'instaurer un nouvel ordre de gouvernance à la tête du pays, a été jusqu'ici applaudie par une bonne frange de la classe politique.

Après trois semaines des travaux, le Président de la République est revenu vers le peuple, le dimanche 6 décembre dernier pour rendre compte, comme il l'avait promis. Le contenu de ce discours post-Consultations a vraisemblablement été du goût du Parti "Congo Na Biso". En effet, la direction politique du Parti Congo Na Biso, réunie en session extraordinaire à Kinshasa, lundi 7 décembre 2O20, soit un jour après ce discours historique, a déclaré soutenir sans réserve la démarche politique et l'appel pressent du Chef de l'Etat visant à remettre le pays sur la voie du travail. Voici, in extenso, le message de la direction politique du parti "Congo Na Biso.

"CONGO NA BISO SOUTIENT LE CHEF DE L'ETAT SANS RESERVE"

Face à la détérioration effrénée des conditions de vie de notre peuple, après avoir suivi avec attention le discours du Président de la République, Chef de l'Etat, du 06 décembre 202O, relatif aux Consultations politiques historiques qu'il a courageusement initiées et menées, la direction politique du Parti Congo Na Biso, réunie en session extraordinaire à Kinshasa, ce lundi 7 décembre 2O20, fait la déclaration ci-après :

Congo Na Biso joint sa voix à celle du patriotisme et soutient sans réserve la démarche politique et l'appel pressent du Chef de l'Etat visant à remettre notre pays sur la voie du travail, du respect du bien public et du sens de l'intérêt supérieur de la Nation.

Congo na Biso rappelle au peuple congolais et à tous les animateurs des institutions nationales l'urgence de fédérer nos énergies et de nous donner l'ultime chance de finalement enclencher la dynamique de progrès national, à notre portée, qui nous échappe depuis l'indépendance du pays. L'heure et le train du sursaut national sont, enfin, venus. Les saisir sans atermoiements est un devoir civique.

Dans cette perspective, Congo Na Biso se mobiliser et se tient prêt à apporter sa quote-part à la mise en œuvre fructueuse des recommandations du dialogue du Chef de l'Etat avec le peuple congolais ; dialogue réussi dans le cadre des salutaires consultations conclues ce mois de décembre 2020.

Que Dieu bénisse notre pays et son peuple. Qu'il protège l'unité de notre Nation.

Fait à Kinshasa, le 07 décembre 2020

Me Darius Tshiey-A-Tshiey

Secrétaire Général Adjoint