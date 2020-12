Sénégal: Covid-19 - Le gouverneur de Dakar suspend les autorisations exceptionnelles d'ouverture des débits de boissons

Suite à la propagation du Coronavirus notée, depuis quelques jours, le Gouverneur de la région de Dakar, Al Hassan Sall, a pris un arrêté, samedi, annonçant la suspension de toutes les autorisations exceptionnelles d'ouverture des débits de boissons, précédemment accordées sur l'étendue du territoire régional, jusqu'à nouvel ordre.

Les débits de boissons, aux termes des dispositions de la loi sénégalaise n°94-15 du 4 janvier 1994 parcourues par Lesoleil.sn, sont « tous les lieux ouverts au public et offrant à la vente des boissons à consommer sur place tels que les cafés, bars, dancing, salons de thé ». Sont aussi considérés comme des débits de boissons, selon le même texte législatif, « les restaurants, auberges, hôtels pensions, cantines d'entreprises ».

Dans son arrêté, le chef de l'exécutif indique, d'ailleurs, que la police et la gendarmerie ont reçu instruction d'appliquer rigoureusement ces nouvelles mesures, ainsi que celles précédemment prises par le ministre de l'Intérieur.

Il s'agit du port obligatoire du masque dans les services publics et privés, dans les lieux de commerce et les moyens de transports et de l'interdiction de rassemblement au niveau des plages, terrains, de sports, salles de spectacle et espaces publics.

Le Gouverneur rappelle que le non-respect de l'heure de fermeture des débits de boissons, fixée à 23H pour les raisons sus évoquées, ainsi que de l'interdiction de la musique, des chants et danses, expose le contrevenant aux peines et sanctions prévues par les lois et règlements.