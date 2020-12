Egypte: Le pays participe à la réunion de l'OPAEP

L'Egypte, a participé à la 105e session de la réunion ministérielle de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP) tenue par visioconférence ce dimanche sous la présidence de l'Algérie.

Les participants, dont le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El- Molla, ont examiné le rapport soumis par le Secrétaire général sur les activités de l'organisation et les études élaborées sur l'industrie pétrolière et gazière, les évolutions sur les marchés mondiaux du pétrole à la lumière des défis engendrés par le coronavirus et ses répercussions sur la demande et l'offre, la fourchette des prix et les questions de l'environnement et du changement climatique.

Les activités des compagnies relevant de l'OPAEP et le budget prévisionnel ont été également abordés, a indiqué un communiqué du ministère égyptien du Pétrole publié dimanche.

Le Conseil ministériel de l'organisation a désigné l'Arabie Saoudite pour assurer la présidence de la prochaine session alors que la Conférence pour l'énergie arabe a été reportée à 2023.