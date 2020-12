Egypte: Le Président Al-Sissi reçoit un appel téléphonique de son homologue mauritanien

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu cet après-midi un appel téléphonique du Président mauritanien Mohamed Ould Al-Ghazouan.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que le contact a porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale conjointe entre les deux pays frères, notamment sur les plans militaire et sécuritaire et la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel, en plus de la coopération économique, des échanges commerciaux et de l'augmentation des investissements.

Au niveau des enjeux régionaux, des visions ont été échangées sur la crise libyenne, les deux parties étant convenues de la nécessité d'intensifier la coordination à cet égard, à la lumière des répercussions directes de la crise libyenne persistante sur la sécurité nationale des deux pays, ainsi que sur la sécurité régionale, tout en affirmant le souci total de mettre fin à cette crise en trouvant une solution visant à rétablir la sécurité et la stabilité dans ce pays frère.

La communication a également été témoin d'une discussion sur les efforts de la lutte contre la propagation du Coronavirus, on s'est mis d'accord sur la coordination entre l'Égypte et la Mauritanie en ce qui concerne les mesures de contrôle grâce à l'échange d'expériences et à la communication entre les agences compétentes des deux pays.

00