Egypte: Début de la mise en oeuvre du Programme des Ponts du Commerce Arabo-Africains en Egypte

La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevine Gamea a annoncé que le ministère s'apprêtait à mettre en œuvre le Programme des Ponts du Commerce Arabo-Africains (AATB) en Egypte, qui a été lancé par la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), de décembre 2020 jusqu'au fin septembre 2021, et qui vise à renforcer la capacité des exportateurs actuels, à créer une génération de nouveaux exportateurs et à encourager le développement de nouveaux produits d'exportation.

L'Autorité du développement des exportations mettra en oeuvre le programme en Egypte en coopération avec la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce, les conseils d'exportation et la Fédération des industries égyptiennes (FEI), a indiqué Mme Gamea, dans un communiqué.

Pour sa part, le PDG de l'ITFC, Hani Salem Sonbol a affirmé le souci de la Société de renforcer la coopération conjointe avec le ministère du Commerce et de l'industrie et l'Autorité de développement des exportations en Égypte, soulignant que ce programme s'inscrivait dans le cadre de la stratégie de l'ITFC qui vise à améliorer le commerce extérieur et les exportations.