Egypte: Le Président Al-Sissi suit la création des laboratoires d'examen centraux aux ports égyptiens

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est réuni aujourd'hui le Premier Ministre le Dr. Moustafa Madbouly, le Ministre des Finances le Dr. Mohamed Maeit, la Ministre de la Santé et de la Population le Dr. Hala Zayed, le Ministre des Transports M. Kamel Al-Wazir, le Ministre de l'Agriculture et de la Restauration des Terres M. Al-Sayed Al-Quasyr, la Ministre du Commerce et de l'Industrie Mme Nevin Gamea, ainsi que le vice-ministre des Finances du Trésor public le Dr. Ihab Abo Eich, et le chef d'Autorité nationale de sécurité alimentaire le Dr. Hussein Mansour.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur le suivi de la mise en place des zones centrales typiques d'inspection dans les ports sur le niveau de la République.

Dans ce contexte, M. le Président a dirigé de commencer immédiatement les étapes exécutives pour la création des laboratoires d'examen centraux, aux ports égyptiens, afin d'accélérer les procédures de dédouanement, d'une manière sûre et saine, en limitant le nombre des autorités impliquées dans ce processus, par l'existence d'un laboratoire intégral à chaque port, avec une automatisation complète et une liaison éléctronique pour ces laboratoires au système portuaire.

De plus, M. le Président a également dirigé le développement du cadre juridique et législatif actuel régissant l'activité des zones portuaires, conformément à la modernisation complète du système.

De même, le porte-parole a déclaré que la réunion a été témoin d'examiner la situation actuelle des zones existantes et celles en cours de création, que ce soit en termes de coût financier ou d'équipement technique requis, au niveau de toutes les spécialités de laboratoire, industrielles, alimentaires, agricoles et médicales, dans tous les ports maritimes, aériens et terrestres à l'échèlle de la République.