Afrique: Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur - Onze enseignants décorés dans l'Ordre international des palmes académiques

Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames) a décoré 11 enseignants-chercheurs dans l'Ordre international des palmes académiques (Oipa). La cérémonie s'est déroulée, hier, à l'Ucad 2.

Dans le cadre de la 42ème session ordinaire des Comités consultatifs interafricains et de la réunion du Comité consultatif général (Ccg), le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames) a organisé, hier, une cérémonie de décoration dans l'Ordre international des palmes académiques (Oipa/Cames). La cérémonie qui s'est déroulée à l'Ucad 2 a vu la décoration de 11 enseignants pour services rendus à l'enseignement supérieur.

Le Cames a décoré ces universitaires dans les grades de chevaliers et d'officiers. Pour les chevaliers, il s'agit de trois enseignants de l'Ucad de Dakar : Pr Aboubacry Moussa Lam ; Pr Birahim dit Bouna Niang ; Mama Fatoumata Sakho. Les autres récipiendaires dans le grade de chevaliers sont le Pr Codou Guèye Mar Diop, recteur de l'Université Amadou Makhtar Mbow ; Cheikhna Sylla de l'Université Iba Der Thiam de Thiès ; Pr Samdpawindé Macaire Ouedraogo, président de l'Université Nazi Boni au Burkina Faso, et James Tamgno Kouawa Kouawa de l'Esmt à Dakar.

Pour les officiers, il y a trois enseignants de l'Ucad de Dakar, à savoir : le Pr Ismaïla Madior Fall, Yaya Bodian, Mamadou Sarr et Ababacar Mbengue de l'Université de Reims.

S'adressant aux récipiendaires, le secrétaire général du Cames, Bertrand Mbatchi, a déclaré que ces distinctions qu'ils ont reçues peuvent s'ajouter à la liste éloquente des titres de reconnaissance qui leur ont déjà été attribués dans la vie. Mais, celui-ci a dit espérer que celles-ci ne ressemblent pas à leurs précédentes décorations et les motivations qui les justifient ne sont pas tout à fait de même nature et ne procèdent pas du même principe.

Créé en 2002 à Abidjan, l'Oipa/Cames est structuré en trois grades : chevalier, officier, commandeur et en deux dignités : grand-officier et grand-Croix. «Le nombre grandissant de ses promus démontre s'il en était encore besoin, la vitalité et le dynamisme de l'Ordre, animé par la volonté qui le caractérise, de reconnaissance vis-à-vis de femmes et d'hommes, des personnalités académiques, administratives et politiques, qui œuvrent à la construction et la promotion d'un enseignement supérieur et d'une recherche de qualité, dans leurs pays respectifs en particulier et dans l'espace Cames, ou partout ailleurs, en général», a-t-il ajouté.

Représentant le ministre de l'Enseignement supérieur à la rencontre, le Pr Amadou Gallo Diop a soutenu que ces distinctions constituent un symbole fort que le Cames a tenu à manifester à l'égard des récipiendaires pour leur expérience et leur parcours académiques.

Au nom des récipiendaires, le Pr Aboubacry Moussa Lam a affirmé qu'avec cette distinction, le Cames procure une véritable thérapie pour les enseignants qui sont, à son avis, souvent oubliés.