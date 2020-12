Cote d'Ivoire: Taekwondo / Passage de grades des ceintures noires - Me Bamba Cheick Daniel et Ruth Gbagbi font le spectacle

Un poomsae supérieur au grand bonheur de tous. Les 459 candidats pour le passage de grades des ceintures du dimanche 13 décembre 2020 à l'Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) sont des privilégiés.

Ils ont eu droit à une démonstration de haut niveau. Un poomsae supérieur exécuté par la médaillée de bronze olympique et championne du monde des moins de 67 kg en 2017, Ruth Gbagbi, avec le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Me Bamba Cheick Daniel.

Le président de la FITKD, en père Noël, a offert le plus gros cadeau auquel les Poom (enfants âgés de moins de 15 ans) pouvaient s'attendre en exécutant avec eux, un autre poomsae.

Pour cette activité organisée par la commission formation-évaluation présidée par Me Ibrahim Ouattara, ce sont 178 candidats de 1er, 2e et 3e Poom et 281 aspirants aux 1er, 2e, 3e et 4e Dan qui ont répondu présents.

Ce qui lui a valu ainsi qu'à son équipe les encouragements et les félicitations du premier responsable de la discipline en Côte d'Ivoire. Me Bamba Cheick Daniel n'a pas oublié l'apport de la direction technique nationale dans la parfaite organisation de cette activité qui, selon lui, dénote de la vitalité et du dynamisme de la FITKD.

Présente à l'INJS, Ruth Gbagbi qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, est en lice pour le 4e Dan où l'évaluation porte sur un mémoire avec un thème au choix (40 points) et la pratique portant sur le hosinshul, l'attaque-défense, le poomsae, le combat, les techniques de compétition, les mouvements de base, le lexique, les postures, la présentation (tenue).

Cet ensemble compte pour 260 points. Admiratif du bel esprit de la championne du monde, le président de la FITKD a décidé de la dispenser du mémoire.

En ce qui concerne les poom et les CN 1er, 2e et 3e Dan, l'évaluation théorique a porté sur l'histoire et la philosophie du taekwondo, l'éducation civique et morale (ECM), les règlements de compétition.

L'aspect pratique étant identique aux candidats de 4e Dan. Mais la particularité de ce passage de grades a été la mise en place d'un jury spécial pour les hommes de plus de 50 ans et les dames de plus de 45 ans.

Les résultats de cette activité qui a mobilisé le comité directeur de la FITKD notamment les vice-présidents, Kraidy Lucien, Jean-Marc Yacé (maire de Cocody), Dr Serges Koffi, Rassaki Tidiane, le secrétaire général adjoint, Me Ouattara Amidou, la conseillère spéciale du président chargée des relations avec la communauté coréenne, Mme Jang Sarah et le directeur technique national, Me Niava Jean-Jacques, devraient être disponibles au plus tard, le vendredi 18 décembre 2020.