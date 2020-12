Congo-Kinshasa: "Le Congo d'après" - Guy Loando appelle à un changement de cap Post-Covid-19 !

Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années, dit-on. Cette citation se justifie amplement avec la sortie officielle du Livre de l'Honorable Sénateur Guy Loando Mboyo intitulé «Le Congo D'après, Nécessité D'un Changement De Cap Post-Covid-19».

Cet ouvrage a été porté sur les fonts baptismaux par le Sénateur honoraire Léon Engulu, samedi 12 décembre à Fleuve Congo Hôtel de la Gombe, un cadre qui a réuni plusieurs personnalités. Parmi lesquels, ses collègues parlementaires, la presse et d'autres personnalités sociopolitiques venues honorer ce jeune et dynamique Sénateur. Préfacé par le Sénateur Didier Mumengi, cet ouvrage est un appel de l'auteur à ses compatriotes Congolais, à plus de responsabilité pour exploiter un autre chemin de gouvernance, 60 ans après l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale.

«Doit-on penser l'organisation sociale comme avant la Covid-19, avec les mêmes Stratégies comme si rien n'avait changé ?», s'interroge l'auteur de l'ouvrage qui, plus est, propose la «Valorisation des recherches et des savoirs endogènes, bonne gouvernance, engagement de la jeunesse et mise en œuvre de la solidarité nationale», en guise de pistes des solutions, pour la transformation de notre société.

Subdivisé en 8 chapitres, cet ouvrage justifie sa raison d'être par l'amour de l'Auteur pour son pays. "Le Congo D'après", c'est aussi une arme de conviction, en vue de mobiliser de manière massive tous ceux qui ne croient plus au génie congolais, et transformer intégralement ce très cher beau pays.

Dans ses écrits, l'Honorable Guy Loando fait comprendre que c'est avec la génération actuelle et dans ce contexte du Covid-19, qu'il faudra saisir cette opportunité exceptionnelle pour repenser à l'ordre des priorités, en transformant la nation congolaise. D'après lui, l'avant Covid-19 et l'après Covid-19 ne devrait plus être le même, car les maladies et les bouleversements ne surgissent pas au hasard, servant d'indicateur pour rectifier les trajectoires, qui peuvent permettre de trouver de nouvelles orientations de développement.

A l'en croire, la pandémie a prouvé à suffisance que la santé devrait être placée comme un secteur stratégique des priorités pour le développement du pays.

D'où, cette nécessité de placer la santé des congolais au cœur de la politique publique.

Par ailleurs, ce juriste de renom insiste sur l'importance de la recherche scientifique pour le développement d'une communauté humaine, par un passage inévitable de la connaissance. Car, martèle-t-il, une communauté qui tourne le dos au savoir, avance dans un destin sans lumière, ignorant où elle est et où elle va, tout en trébuchant sur un chemin sans issue. Mais, en revanche, celle qui en a conscience est éclairée, éveillée et auto déterminée.

Dans son enchainement, l'Auteur de "Le Congo D'après" souligne par ses exhortations interpellatrices que le Congo devra choisir entre l'action transformatrice et l'autodestruction volontaire. Il interpelle la conscience des congolais à être un peuple assoiffé de la connaissance et du savoir, à avoir l'optimisme pour la reconstruction du pays.

Deux diplômes à Guy Loando

La deuxième phase de cette grandiose cérémonie a porté sur la remise de deux diplômes au Sénateur Loando Mboyo par Eagle Scholars University de New York. C'est donc le Représentant personnel de cette institution académique qui décerné à Guy Loando le titre de Docteur en philosophie et entreprenariat, Docteur en philosophie business et management.