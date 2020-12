Congo-Kinshasa: Arptc/Kongo Central - Prestation de serment de 8 agents en qualité d'OPJ

La formation au bénéfice de huit (8) agents de l'Autorité de Régulation de la Poste et de Télécommunications du Congo (ARPTC/Kongo Central) a vécu.

Elle a été dernièrement sanctionnée par la prestation de serment de ces derniers en leur qualité d'Officiers de Police Judiciaire devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Matadi.

Ce samedi 5 décembre 2020, la salle d'audience du TGI/Matadi qui servait de cadre à cette cérémonie, était en ébullition.

C'est à présent que le travail commence, dixit Me Hervé Mafwila, responsable provincial de l'ARPTC/KC, qui reconnait l'importance des OPJ au sein du service qu'il dirige au regard de la loi en vigueur en République Démocratique du Congo. Les chaines de radios et télévisions, des Visat et autres caméras cachées vont être contrôlées de fond en comble pour amener leurs propriétaires à se conformer à la loi en la matière. Les 8 agents de l'ARPTC/Kongo Central sont pour ainsi dire assermentés pour traquer, fermer voir confisquer les matériels de tous ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation d'émettre.

Elles foisonnent au Kongo Central, ces chaînes qui exercent leurs activités de manière illégale sans respect de procédures. Elles s'exposent en s'étant octroyées, elles-mêmes, leurs propres fréquences alors que ceci relève exclusivement de l'ARPTC. Ce service de l'Etat au Kongo Central ne va pas se limiter à la seule la province où il a établi son siège provincial depuis 2016, mais elle étend ses activités jusque dans le Bandundu démembré en trois nouvelles provinces à savoir le Kwango, le Kwilu et le Maï-Ndombe.

Il va sans dire que le travail qu'attend ces assermentés reste énorme. Des missions de contrôle se doivent d'être effectuées partout où le besoin se fait sentir. Si depuis son implantation à Matadi, plusieurs missions de contrôle ont été exécutées, elles ne consistaient peut-être qu'en la sensibilisation, mieux, en la conscientisation. Mais maintenant, le temps est venu de passer aux actes.

A en croire le Prorep Mukuna, il y a une loi qui avait été voté au Parlement pour réguler les Postes et Télécommunications d'autant plus qu'il se commettait beaucoup d'infractions dans ce domaine.

Et, ces OPJ seront chargés de rechercher des infractions et éventuellement d'appréhender les auteurs qu'ils vont déférer devant le Procureur de la Justice qui va à son tour appliquer la loi en les condamnant. « C'est une innovation et ça sera la première fois, du moins ici au Kongo Central, où nous aurons des infractions émanant de ces OPJ ».

Pour les assermentés qui ont salué le bien-fondé de cette prestation de serment, la joie était immense lorsqu'ils doivent enfin remplir leur mission en toute responsabilité. Laquelle mission consiste à veiller au respect des lois, règlements et conventions en matière de postes, télécommunication et nouvelles technologies. A considérer que plusieurs infractions se commettent dans ce secteur, désormais, ce service pourra, enfin, conjurer les contraintes dans ce domaine.