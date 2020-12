Gabon: Mouila - La chenille légionnaire au cœur d'un atelier

Les administrateurs de l'agriculture de la Ngounié et la Nyanga ont renforcé leurs capacités sous la conduite de la FAO à Mouila. Une rencontre du donner et du recevoir qui a permis aux uns et aux autres d'avoir plus de connaissances sur la question.

(Gabonews) : La gestion de la chenille légionnaire d'automne a fait l'objet de l'atelier de renforcement des acquis au profil des techniciens et des responsables des Centres d'appui technique et d'élevage et des chefs de secteurs agricoles des provinces de la Ngounié et la Nyanga du 10 au 13 décembre.

L'atelier organisé par le bureau Fao Libreville a permis aux séminaristes de se rendre sur le terrain, dans les champs de maïs, ils ont vu les dégâts causés par cette chenille. A cette classe de renouvellement des acquis, le département de la Dola a été représenté par le chef de secteur agricole, Jules Bernard Koumba ainsi que Ngoma Boulingui du Centre d'appui technique et d'élevage de Ndendé.

Dr Noël René Polingui, Entomologiste, enseignant chercheur à l'université de Massuku et Dr Ghislain Strozzi Moussavou, professeur associé Fao Gabon ont su transmettre les méthodes pour éloigner ces rongeurs des cultures. Les cultivateurs se plaignent de la non assistance technique des spécialistes, au lendemain de l'atelier de Mouila, ils ont une raison pour consulter l'administration technique.