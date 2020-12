Sénégal: Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur - Aïssata Tall Sall engagée dans une diplomatie plus économique

Les députés ont adopté, hier, le projet de budget 2021 du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur fixé à 66.447.748.835 FCfa. La chancellerie, qui dispose également de 91.586.952.184 FCfa en Autorisations d'engagement (Ae), a décliné ses axes majeurs pour l'année 2021 et a pris l'engagement de préserver des acquis obtenus par le Sénégal sur le plan diplomatique.

Devant les députés, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a pris l'engagement de préserver des acquis obtenus par le Sénégal sur le plan diplomatique. Dans cette optique, Aïssata Tall Sall a émis l'idée de faire, de 2021, l'année de la consolidation de l'influence du Sénégal sur la scène internationale, du renforcement de la contribution de la diplomatie sénégalaise à l'effort national pour l'émergence, du regain d'attention pour la diaspora et enfin de l'amélioration des conditions socioprofessionnelles des diplomates.

Face aux députés, Mme Sall s'est félicitée des succès probants dans le cadre des missions traditionnelles du Département. Elle souligne qu'elle va fortement activer les leviers de la diplomatie économique, surtout que la relance de l'Économie sert de référentiel à toutes les politiques publiques. Elle ajoute, dans cette foulée, que l'activité diplomatique sera en grande partie consacrée à la mobilisation des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour les financements du Pap2a du Pse.

Revenant sur ses priorités, la ministre a fait comprendre qu'elles porteront sur le recensement en cours des Sénégalais de l'extérieur et les démarches entreprises pour disposer d'informations fiables sur leur nombre, activités et adresse, ce en vue de définir une meilleure politique migratoire. Dans ce sillage, elle indique qu'en perspective de ce recensement des Sénégalais de l'extérieur, les ressortissants sont invités à s'enregistrer au niveau des ambassades. Les résultats devront être communiqués prochainement. Par ailleurs, elle s'est aussi prononcée sur l'édification de complexes diplomatiques dans la sous-région, notamment en Mauritanie et au Mali ; et le renforcement du soutien apporté par l'État aux Sénégalais de l'Extérieur à travers les différents instruments que sont le Faise, les Bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi et le projet Gouvernance, migration et développement, entre autres.

À ce propos, elle a fait part de la volonté du président de la République de mettre les ambassades du Sénégal dans des immeubles appartenant à notre pays comme c'est le cas de l'ambassade du Sénégal à Abuja et que des réflexions sont en cours pour trouver des solutions idoines au consulat du Sénégal à Djeddah et, d'autre part, pour la réouverture du consulat au Mali compte tenu du travail remarquable de l'ambassade et de la présence de plus en plus élevée de Sénégalais dans ce pays.

Sur la question du passeport diplomatique, elle a souligné que des actions seront menées pour qu'il soit davantage fiabilisé et crédibilisé, comme suggéré par des parlementaires. Elle a informé que les demandes de renouvellement dudit document seront traitées dans les 48 heures.

Aïssata Tall Sall a dressé un bilan sur les activités déroulées dans le cadre du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 (Force-Covid-19), estimé à 1.000 milliards de FCfa dont12,5 milliards destinés aux Sénégalais de l'Extérieur.

Ce sont 126.724 ressortissants impactés par la pandémie de Covid-19 dont 99.466 situés en Afrique, qui ont pu en bénéficier. 12.584 compatriotes bloqués à l'étranger en vue de leur rapatriement ont été accompagnés par ses services, sans compter l'assistance octroyée aux 5.203 compatriotes convoyés depuis le Sénégal vers leurs pays de résidence.

Aïssata Tall Sall, exprimant sa volonté à soutenir le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'Extérieur (Faise), en partenariat avec le ministre des Finances, indique qu'elle s'investira pleinement pour faire bénéficier à la diaspora sénégalaise le quota qui lui est réservé des 100.000 logements, et ce, dès début 2021. Le budget du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur pour l'année 2021 est arrêté à 66.447.748.835 FCfa.

-------------------------------------------------

Un budget centré autour de quatre programmes

La nouvelle ligne budgétaire du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur sera centrée sur le programme «Pilotage, Gestion et Coordination administrative», dont les Crédits de paiement (Cp) sont arrêtés à 13.918.058.182 FCfa, le programme «Coopération bilatérale et multilatérale» à 50.155.537.839 FCfa. Il y a également le programme «Promotion de la Diplomatie économique», dont les crédits sont fixés à 225.842.364 FCfa en Autorisations d'engagement (Ae) et en Cp et le programme «Gestion des Affaires consulaires et Promotion des Sénégalais de l'Extérieur» à 2.148.310.450 FCfa en Contrats de performance.