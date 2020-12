Cote d'Ivoire: Musique/Dédicace - La chantre Angeline Nando offre aux mélomanes un maxi single aux sonorités tradi-modernes et coupé décalé

La chantre Angeline Nando de son vrai nom Nando Sopie Angeline a sorti en septembre 2020, sa deuxième galette musicale. Un maxi-single de deux titres « Coronavirus et mariage ».

La dédicace de l'œuvre s'est faite le samedi 12 décembre 2020, à la salle HKB du collège moderne Offomou Yapo à Yopougon Toit rouge, sous le parrainage de M. Offoumou Yapo, directeur dudit collège.

La cérémonie a réuni parents, amis et admirateurs de l'artiste, qui se réclame le porte flambeau de la musique abbey. La chanteuse à l'occasion, a gratifié le public de prestations qui ont démontré ses talents artistiques (timbre vocale, occupations scéniques, danses etc.)

Pour elle la chanson n'a pas de secret car, elle l'hérite de ses parents (mère et père) eux-mêmes musiciens. « Le virus de la chanson est en moi depuis ma naissance. C'est une affaire de génération et de famille. Ma mère et mon père chantent », a-t-elle dit avant de revenir sur son maxi-single.

« Mon œuvre est arrangée par David Tayrault. Elle regroupe des sonorités tradi-modernes et coupé-décalé », avoue la chantre.

Et d'expliquer les différents titres : « Coronavirus est ma contribution à la sensibilisation des masses. J'appelle à l'intervention divine. Que Dieu nous délivre de cette maladie. Le titre mariage est chanté pour interpeller tout le monde. Généralement quand un homme ou une femme veut s'attacher à une personne, un parent s'oppose (maman, papa, sœurs etc.). Une manière de demander à ces personnes de laisser leur parents, fils ou filles épouser celui ou celle qu'il ou elle a choisi. Chacun est libre de s'attacher à celui ou à celle qu'il veut. Le mariage est un sacrement qui confère grâce et bénédictions ».

Offoumou Yapo, a lui, félicité sa filleule pour la qualité de l'œuvre. Pour lui, elle fait la fierté de l'Agnéby-tiassa. C'est une bosseuse. « Rien de grand et de beau ne peut se faire sans humilité et sans ardeur au travail. La chantre Angeline Nando incarne ces valeurs. Elle peut compter sur mon soutien », a-t-il affirmé.

Angeline Nando, il faut le noter, a débuté sa carrière professionnelle de chanteuse en 2006. Elle a signé sa première pré-maquette 2007. C'est en 2014 qu'elle a sorti son premier album intitulé « Odomiga (Dieu)». Il comprend 11 titres. Angeline Nando est la présidente de l'union des artistes du département d'Agboville. Dans ses compositions, elle aborde la paix, l'amour, la réconciliation et surtout exhorte à l'amour de Dieu. Elle incite à la délivrance spirituelle des personnes.