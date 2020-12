Cote d'Ivoire: Action sociale - L'ONG "AGIR pour Treichville" crée un fonds pour soutenir les populations de la commune

Un fonds d'un montant de 10 millions de Fcfa est mis en place par l'Ong "AGIR pour Treichville " pour financer les activités génératrices de revenus des populations de la commune de Treichville.

L'annonce a été faite par le président d'honneur de ladite association, Issa Fadiga, directeur général de la banque populaire, le samedi 12 décembre 2020, à l'occasion du lancement des activités de "AGIR pour Treichville", au Cenac, non loin du palais de la culture à Treichville.

Selon Issa Fadiga, la mise en place du fonds fait suite aux nombreuses actions déjà menées dans le domaine social par un groupe d'amis et de frères. « Depuis 3 ans, avec un groupe de frères et d'amis de Treichville, nous menons des actions dans le domaine du social. Notamment dans le domaine de l'éducation, la religion et la santé. Nous avons donc pensé qu'il est maintenant important de nous regrouper au sein d'une association beaucoup plus structurée et organisée qui va continuer à mener toutes ces actions. Surtout à pouvoir impacter de manière générale l'ensemble des populations de Treichville », a-t-il indiqué.

La particularité de cette association, souligne-t-il, c'est le bien-être des populations qui est mis en avant. Ce, par ce fonds qui va financer les projets des jeunes et des femmes pour des montants compris entre 30 000 et 500.000 Fcfa. Selon les montants octroyés, le taux de remboursement est de 0% d'intérêt. La personne qui en bénéficie, a, entre 1 et 12 mois pour rembourser. C'est-à-dire, quand elle reçoit par exemple 300 000 Fcfa, elle rembourse les 300 000 Fcfa sur 12 mois sans ajouter un centime. « Nous voulons aider nos mamans, nos sœurs, parents et nos jeunes dans leur autonomisation », a renchéri le président d'honneur de "AGIR pour Treichville".

La motivation réelle de la création de cette Ong, selon Issa Fadiga, est d'accompagner les actions du gouvernement sur le terrain. « Le gouvernement fait beaucoup pour les populations en Côte d'Ivoire, principalement pour Treichville. Mais l'Etat ne peut pas tout faire. Nous estimons qu'il faille accompagner ses actions et toucher véritablement les populations », a tenu à souligner le Dg de la banque populaire.

La cérémonie de lancement des activités de AGIR pour Treichville, a réuni près de 400 présidents d'associations de la société civile, des représentants de partis politiques à Treichville et des directeurs de sociétés prêts à accompagner les actions de l'Ong.

L'Ong organise le 20 décembre 2020, un arbre de Noël destiné aux enfants de la commune.