Congo-Kinshasa: Huawei-RDC lance la 5ème édition du programme SEEDS FOR THE FUTURE

Le Directeur Général de Huawei-RDC, Liu JINPENG, a lancé ce dimanche 13 décembre 2020, l'ouverture de la 5ème édition du programme SEEDS FOR THE FUTURE (Graines pour l'avenir) au pullman Hôtel, en présence de plusieurs personnalités, entre autres, le Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication ; le Ministre de l'ESU, les Etudiants lauréats ainsi que d'autres les agents de Huawei.

«Graines pour l'avenir» est un programme phare de Huawei en matière de responsabilité sociale de l'entreprise. Il vise à encourager les étudiants à acquérir des connaissances et des compétences avancées dans le domaine des Technologies de l'Information et des Communications (TIC), à cultiver les talents techniques au niveau local et, enfin, à servir l'industrie nationale en matière de communication.

Selon le Directeur Général de Huawei, 4 725 étudiants de 125 pays ont pris part au programme «Graines pour l'avenir». Les étudiants aux talents exceptionnels ont rejoint Huawei ou d'autres entreprises de TIC pour contribuer au développement de l'industrie des TIC, a-t-il expliqué.

Au cours de cette cérémonie, le Directeur Général de Huawei-RDC, LIU JINPING s'est adressé particulièrement aux étudiants lauréats, participants à cette session de formation de Graine pour l'avenir en République démocratique du Congo. "Vous serez en contact avec les étudiants de différents pays et régions, vous aurez accès aux dernières technologies TIC et aurez la possibilité de communiquer avec des étudiants d'autres pays, ça sera une expérience précieuse pour vous et cette formation va contribuer davantage au développement du domaine des TIC en RDC à l'avenir", a-t-il laissé entendre.

Prenant la Parole, le Ministre des PTNTIC, Augustin Kibasa, a tenu à remercier la Société Huawei RDC pour l'importance accordée à la formation de la jeunesse congolaise qui constitue, comme le nom du programme le dit si bien, les graines de l'avenir.

"Cette opportunité qui vous a été offerte, gratifie vos efforts et vous invite à cultiver l'excellence. Au travers de cette immersion dans une entreprise de renommée mondiale, vous avez appris à travailler dans un environnement multiculturel au contexte changeant. Cette immersion est également à l'apprentissage à la culture de l'innovation et aux valeurs essentielles de la vie professionnelle et entrepreneuriale. Soyez les ambassadeurs de ce programme mais aussi de l'éducation congolaise dans vos familles. Faites grandir les graines qui ont été semées dans ce programme », s'est-il adressé aux lauréats.

Il faut signaler que Huawei-RDC entend poursuivre son élan et se concentrer davantage sur l'industrie des TIC, mais aussi travailler avec les autorités locales, partenaires et clients de l'industrie pour construire un écosystème sain et durable en RDC pour obtenir des avantages mutuels et réaliser un chemin lumineux vers la transformation numérique. La société compte par ailleurs faire des TIC un moteur pour le développement durable à long terme de l'économie, de la société et de l'environnement.