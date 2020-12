Togo: L'AIDEC a joint l'acte à la parole !

Chose promise, chose due, diront certains. En milieu de semaine, pour montrer son attachement à son électorat et surtout son intérêt pour l'éducation de ses jeunes frères et sœurs de cette commune, le Conseiller Kossi Azanlédji est passé à la phase active de son projet de bourse d'étude aux meilleurs élèves de la Commune de Golfe 5, projet mis en chantier depuis le Dimanche 08 Novembre 2020, par le truchement de son association l'AIDEC (Association Interculturelle pour le Développement et l'Ecocitoyenneté).

En effet, sur les 15 bénéficiaires de cette bourse, 8 ont reçu les dus que leur confère cette bourse. A la tête d'une délégation de son association, il est passé dans les établissements scolaires où fréquentes ces bénéficiaires pour leur remettre leur bourse. Appuyé par le président d'honneur de l'AIDEC, Togbui Awala d'Avénou, l'élu local et sa délégation sont allés entre autres, au Lycée Technique d'Adidogomé, au Lycée d'Agbalépédo, au Lycée Bè Klikamé et au Lycée Tokoin Solidarité, à la rencontre des bénéficiaires de cette bourse et des responsables de ces établissements scolaires.

Grande a été la joie des encadreurs de ces élèves de constater que leur travail d'excellence fait avec ces apprenants est bien vu par un élu local et partant par son association. Entre autres réactions, on en retient celle du Proviseur du Lycée Technique d'Adidogomé, qui confiait avec promesse à l'appui, « il y a beaucoup d'élèves qui ont le potentiel pour aller à l'école mais qui n'ont pas forcément les moyens. C'est un souci pour les parents. Toute association qui vient en aide à des enfants pour les soutenir dans le processus de leur éducation, mérite d'être félicitée et encouragée. On doit dire merci à cette association, le bienfait n'est jamais perdu. On le récoltera tôt ou tard. Nous promettons être à leurs côtés pour poursuivre cette œuvre-là ».

On se rappelle encore que parlant de ce projet, le Conseiller Azanlédji, a indiqué « ce projet consiste à un soutien à l'excellence. Il vient soutenir les meilleurs élèves dans les établissements. Nous devons commencer en fin d'année mais nous nous sommes pris en le démarrer maintenant parce que vu la situation actuelle, les temps sont un peu dur aux parents. Et donc, nous avons décidé ensemble les soutenir pour qu'ils participent à l'évolution de ces élèves dans leurs établissements. Le peu que nous avons, nous allons le mobiliser pour les motiver, les aider, en commençant pas le paiement de leurs frais scolaires ».

Des informations données par M. Azanlédji, les autres boursiers de l'AIDEC recevront également leur bourse dans les prochains jours ou semaines.