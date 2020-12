Cote d'Ivoire: Actions de développement du pays - Le Patriote perpétue les réalisations du Président Ouattara dans une œuvre

La présentation de ce magazine a eu lieu, hier, à l'hôtel Tiama au Plateau en présence de nombreuses personnalités.

Alassane Ouattara, une chance pour la Côte d'Ivoire". C'est le titre éponyme du magazine que le journal "Le Patriote" a dédié aux 10 ans de gestion du Président de la République à la tête de l'État. La présentation officielle de cet ouvrage a eu lieu, hier, à l'hôtel Tiama au Plateau en présence du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amedé Kouakou, président de cette cérémonie.

Charles Sanga, le gérant du quotidien "Le Patriote", a justifié la mise sur le marché de cette œuvre qui magnifie les réalisations du Premier des Ivoiriens durant une décennie, en ces termes : « Alassane Ouattara, depuis qu'il a la gestion de la Côte d'Ivoire, le pays a fait des bonds qualitatifs. C'est le bilan de ce travail que Le Patriote, à travers ce magazine, a restitué ».

Il a précisé que sous la plume des journalistes de ce quotidien, des dossiers, des commentaires et analyses pointus ont été faits pour mettre en exergue les clés de la résilience de l'économie de la nation ivoirienne. Charles Sanga a aussi fait savoir que le document intitulé "Alassane Ouattara, une chance pour la Côte d'Ivoire" est une œuvre de belle facture de 116 pages de format A4 sur papier glacé.

Pour lui, par la qualité de son travail reconnu aussi bien au plan national qu'international, le Président Ouattara se présente comme un être exceptionnel. « Alassane Ouattara est un " 10". Il n'est pas bien sûr un esthète du ballon rond, encore moins un renard des surfaces de réparation du rectangle vert. Mais son ballon rond et sa surface de réparation à lui, c'est son expertise en matière de gestion des hommes et de la chose politique, ainsi que ce génie politique dont les Ivoiriens peuvent s'enorgueillir aujourd'hui », a-t-il écrit dans l'édito de ce magazine.

Le ministre de l'Équipement et l'Entretien routier a, lui, soutenu que le Chef de l'Exécutif est bel et bien une chance pour le pays en ce sens qu'il a transformé le visage de la terre ivoire à travers des infrastructures structurantes. Il en veut pour preuve, la construction du 3e pont et le 4e qui est en plein chantier, l'autoroute du nord, de Grand-Bassam, les échangeurs à Abidjan, le développement du réseau routier, sans oublier la construction des écoles, l'électrification des villages, etc. Fort donc de tous ces chantiers, celui-ci a félicité cette initiative de la rédaction de "Le Patriote" d'offrir cette lucarne au Président de la République.

Jean Martial Adou, directeur de cabinet du ministre de la Communication et des Médias, au nom de son mandant à cette cérémonie, a exprimé toute sa gratitude à Charles Sanga et son équipe qui célèbrent la grandeur du Président de la République et répertorie ses actions à travers des faits et des chiffres. Il a adressé ses remerciements au Premier ministre, Hamed Bakayoko, le fondateur de "Le Patriote", pour son soutien aux idéaux du Chef de l'État qu'il a de tout temps défendus dans les colonnes de ce journal créé en 1991.

Des responsables des organes de régulation de la presse et personnalités du monde des médias étaient présents à cette manifestation. Au nombre de ceux-ci, Raphaël Lakpé. Ce dernier a présenté un exposé sur le titre du magazine. Dans sa présentation, il a informé qu'Alassane Ouattara est le seul Président qui a autant travaillé comme le père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny.