Cote d'Ivoire: Centre culturel d'Abobo - L'artiste Singuila apporte la joie à 100 enfants démunis

En séjour à Abidjan dans le cadre de son concert du jeudi 10 décembre 2020, l'artiste français, Singuila, de son vrai nom Bedaya N'Garo Singuila, a offert le vendredi 11 décembre 2020 au Centre culturel d'Abidjan-Abobo, un arbre de Noël accompagné de cadeaux aux enfants démunis de l'Ong Arc-en-ciel du bonheur en présence de Ouattara Brahima, représentant le maire de la commune Hamed Bakayoko.

C'est environ 100 enfants démunis de cette Ong qui ont bénéficié de ces cadeaux. À cette occasion, l'artiste Singuila a dit : « Si moi, je suis ici, ce n'est pas par hasard. Je suis l'un de ces enfants et par le bien, par la transmission justement de nos aînés, j'ai été gâté, j'ai eu une culture et j'en suis là aujourd'hui. Donc, c'est exactement avec le même procédé que j'ai réussi à évoluer et c'est la même chose que j'essaie de retransmettre à nos enfants qui sont là. J'espère que vous allez passer d'excellentes fêtes, on est là pour ça. En tout cas, c'est un honneur et un plaisir ».

Et à Ouattara Brahima, représentant du maire d'Abobo, Hamed Bakayoko, par ailleurs premier ministre et ministre de la défense, de traduire sa reconnaissance au donateur. « Le maire me charge de vous traduire son infinie gratitude d'avoir choisi Abobo pour venir honorer nos jeunes, pour donner espoir à cette jeunesse. C'est une joie que vous donnez à ces enfants qui sont assis là. Vous donnez la joie à toute une génération. Je voudrais vous dire merci », a-t-il indiqué.

Il a exhorté les enfants au travail pour un jour ressembler au premier magistrat de la commune et au donateur. Il a également traduit sa reconnaissance aux responsables de l'Ong Arc-en-ciel du bonheur pour leur contribution à l'amélioration des conditions de vie de ces enfants et leurs parents. Intervenant au nom de l'Ong, le vice-président, Diomandé Soualio a remercié le donateur, Singuila pour son geste.