Cote d'Ivoire: Violences faites aux enfants - Dominique Ouattara renouvelle son engagement à la protection de l'enfant

La Première dame a parrainé la cérémonie de lancement officiel de la campagne annuelle de mobilisation : « réinventons une Côte d'Ivoire sans violences faites aux enfants »

La Côte d'Ivoire est engagée à trouver une solution aux violences faites aux enfants. D'où l'organisation de la cérémonie de lancement officiel de la campagne annuelle de mobilisation baptisée « réinventons une Côte d'Ivoire sans violences faites aux enfants », hier à Sofitel Abidjan hôtel ivoire. Une campagne initiée conjointement par l'Unicef, le ministère de l'Emploi et de la protection sociale et celui de la Femme, de la famille et de l'enfant.

La Première dame Dominique Ouattara, marraine de l'évènement, lors de ce lancement, met en lumière la nécessité de comprendre la gravité de la violence que subit cette frange de la population et combien il est important d'agir sans délai. S'inscrivant en première ligne de ce combat, elle lance un appel à tous. « J'en appelle à l'engagement de tous, à redoubler d'ardeur et à rechercher des solutions innovantes à ce problème. Je continuerai à œuvrer sans relâche pour la protection et le bien-être de nos enfants ». Elle a foi qu'avec la conjugaison de toutes les forces, il est possible d'agir avec efficacité en vue de mettre un terme à ces souffrances dans les maisons, les écoles et les communautés. Selon Dominique Ouattara, le gouvernement ainsi que des organismes des Nations unies et les Ong chargés de la protection des enfants ont consenti des efforts pour soulager ceux qui sont confrontés aux violences. Mais sans une mobilisation à l'échelle nationale avec toutes les composantes, ces efforts seront insuffisants.

Pour sa part, elle indique que sa fondation Children of Africa, dans le cadre de la protection et de la réinsertion des enfants en situation difficile et des enfants victimes de traite et d'exploitation, a fait des réalisations. Notamment la construction d'un centre d'accueil à Soubré en 2018, un centre de réinsertion des mineurs de Bouaké en 2019 et un centre d'accueil pour enfants en difficulté de Ferkessédougou à inaugurer en 2021.

« Cette campagne épouse parfaitement mon engagement personnel à la protection des enfants. Depuis 1998, sensible à la cause des enfants maltraités, orphelins ou vivant dans les rues, j'ai créé un foyer d'accueil appelé la case des enfants pour offrir à nos enfants en souffrance, la sécurité, les soins et l'amour dont ils avaient besoin pour leur plein épanouissement ».

Avant d'ajouter : « A ce jour, la case des enfants a sauvé et redonné le sourire à plus d'un millier d'enfants. La fondation children of Africa a été créée pour formaliser mes actions d'aide à l'enfant afin d'offrir un meilleur avenir aux enfants d'Afrique et à leurs mamans ». A la tête du comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, Dominique Ouattara a permis de sauver des milliers d'enfants et des trafiquants mis aux arrêts.

Cette campagne annuelle se déroulera autour de six axes. Marc Vincent, représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire à cet effet affirme qu'il est prévu entre autres des pratiques de promotion du bien-être dans les écoles, des campagnes de sensibilisation dans les médias, des réflexions pour rechercher des solutions. Des entreprises seront mises à contribution pour soutenir les activités. Pour lui, cette campagne sonne comme une réponse aux violences faites aux enfants. Il salue le combat de la Première dame dans ce domaine.

Ce n'est pas la directrice régionale adjointe de l'Unicef Félicité Tchibindat qui indiquera le contraire. Certains de ceux qui sont chargés de veiller sur les enfants sont à la base de leurs maux, affirme-t-elle. Plombant bien souvent leur avenir, celui d'une famille, d'une région, voire d'un pays. Des enfants sont abandonnés par des parents, d'autres ont peur de passer la nuit dans leur chambre à cause des visites indésirables. C'est pourquoi, elle souligne que chacun a un rôle à jouer dans la protection de cette frange fragile de la population. « l'Unicef sera toujours aux côtés du gouvernement en vue de sauver l'avenir des enfants », a-t-elle fait remarquer. Elle a félicité la Côte d'Ivoire pour l'enquête réalisée.

Pour la ministre de la Femme, de la famille et de l'enfant Ramata Ly-Bakayoko, le gouvernement crée un environnement propice à la protection des enfants. Cette cérémonie en est une illustration tout comme l'école obligatoire. Avec cette campagne, c'est un nouveau challenge afin de mettre à l'abri, cette couche sociale, de toutes les formes de violence.

Quant au gouverneur du District d'Abidjan, Robert Beugré Mambé, il a insisté sur le rêve d'une Côte d'Ivoire paisible. En outre, il a abordé la question de limitation des films faisant l'apologie de la violence ou des scènes osées. « La Première dame Dominique Ouattara, votre vision d'une Côte d'Ivoire belle est noble. Nous saluons votre implication dans la lutte ». Des membres du gouvernement, des épouses de présidents d'institution, des enfants de plusieurs organisations étaient présents à cette cérémonie .