Togo: Le Conseiller Azanlédji a rendu compte à ses colistiers de son quotidien d'élu local

Le bon dirigeant, c'est celui qui sait reconnaitre avec humilité son tort et qui s'excuse et demande des conseils pour savoir comment rectifier le tir. Et visiblement, le Conseiller municipal à la Mairie de la Commune Golfe 5, Kossi Azanlédji du MPPD en est bien conscient et continue de tisser sa toile pour en être bien en phase avec cette bonne pratique.

Samedi dernier, l'homme a initié un dîner ponctué d'échange et aussi pour rendre compte à ses colistiers lors des locales de Juin 2019 qui l'ont vu accéder au Conseil Communal de Golfe 5, de comment a été le travail durant les 12 premiers mois et plus qui se sont écoulés depuis leur installation à la tête de cette commune de la préfecture du Golfe.

Situant le contexte, il a indiqué qu'il était indispensable pour lui de « rencontrer ses pairs afin de les situer sur le travail qui est fait, et aussi recevoir d'eux des conseils et des idées qui pourront l'orienter dans sa contribution à la bonne marche de la conduite des affaires de la Commune de Golfe 5 ».

Le natif d'Avédji, n'a pas manqué l'occasion de présenter ses excuses à ses colistiers pour le temps pris avant d'organiser une telle rencontre que certains voudraient désormais périodiques. Aussi, les a-t-il remercié pour les accompagnements de tous ordres, d'avant, pendant et après les élections locales et ce jusqu'alors.

Il faut noter que c'est bien là une nouvelle leçon d'obligation de rendre compte aux artisans de l'élection de certains élus du Togo et aux électeurs que vient ainsi à nouveau de donner ce jeune élu local à ses pairs qui, à peine les élections terminées, oublient carrément que ce sont des jeunes gens et adultes qui se sont battus chacun à sa manière pour les porter là où ils sont.